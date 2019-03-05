Налоги бьют по карману: сколько украинцы уплатили с начала года

В феврале поступления налога на доходы физлиц составили 20,8 млрд грн. Это на 3,9 млрд грн больше по сравнению с февралем прошлого года. Фото: Бізнес.Район

С начала года в местные бюджеты поступило 40,4 млрд грн налогов.

Это на 22,6%, или на 7,5 млрд грн больше, чем в аналогичный период 2018-го, передает Государственная фискальная служба.

В феврале в местные бюджеты оплатили 22,1 млрд грн. По сравнению с февралем прошлого года поступления выросли на 23,5%, или на 4,2 млрд грн.

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С начала 2019-го в сводный бюджет зачислили 38,7 млрд грн налога на доходы физлиц. Это на 7,2 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В феврале поступления налога на доходы физлиц составили 20,8 млрд грн. Это на 3,9 млрд грн больше по сравнению с февралем прошлого года.

Украина ежегодно теряет $6 млрд от теневой занятости. Страдают бюджеты, ведь недополучают налоги на доходы физлиц. Кроме того, не поступает единый социальный взнос в Пенсионный фонд.