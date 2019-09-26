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четверг, 26 сентября 2019 12:35

Налоги будут платить по-новому - законопроект №1057 появился на страницах "Голосу України"

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Налоги будут платить по-новому - законопроект №1057 появился на страницах &quot;Голосу України&quot;
Законопроект №1057 президент Владимир Зеленский подписал 23 сентября. 25 сентября документ официально опубликовали. Фото: mediananny.com

Законопроект №1057 о внесении изменений в закон "О сборе и учете единого взноса на обязательное государственное социальное страхование" по представлению единой отчетности по единому взносу и налогу на доходы физлиц опубликовали в "Голосі України". Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

К этому времени Кабмин должен принять нормативно-правовые акты, необходимые для его реализации, пишет "РБК-Україна".

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В законе речь идет об упрощении и унификации процедур заполнения и представления налогоплательщиками отчетности в контролирующие органы.

Верховная Рада в первом чтении законопроект приняла 11 сентября, во втором - 19 сентября. Президент Владимир Зеленский подписал документ 23 сентября.

Через единый счет можно будет оплатить налог на прибыль предприятий, налог на доходы физических лиц, единый социальный взнос, единый налог, рентную плату. Правда его нельзя будет использовать для уплаты налога на добавленную стоимость и акцизного налога с горючего и спирта, отметили в Минфине. Для их уплаты есть специальные системы электронного администрирования.

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26
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