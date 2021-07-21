Накопительные пенсии помогут создать 2,5 млн рабочих мест - министр

Внедрение обязательных пенсионные накопления створе 2,5 млн дополнительных рабочих мест в течение 15 лет.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Накопительные пенсии станут правилом

Проведение пенсионной реформы с акцентом на накопительные пенсии предполагает новая бюджетная декларация.

"Реформа вошла в среднесрочный финансовый план государства. Это означает, что независимо от политических персоналий, накопительные пенсии станут правилом, а не личным исключением. По оценками наших экспертов речь идет о 2,5 млн дополнительных рабочих мест в течение 15 лет существования системы обязательных пенсионных накоплений", - заявила министр соцполитики Марина Лазебная во время выступления на форуме "Украина 30".

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Сейчас в Украине действует солидарная пенсионная система и для выхода на заслуженный отдых в 60 лет необходимо иметь не менее 28 лет страхового стажа.

С 1 апреля 2021 Пенсионный фонд увеличил пенсионный возраст для женщин. А также изменил требования к трудовому стажу для всех пенсионеров. До 1 апреля возраст выхода на пенсию для украинок составлял 59 лет и 6 месяцев, однако с 1 апреля пенсионный возраст для женщин подняли до 60 лет и сравнили с условиями для мужчин. Однако украинки, родившиеся в период с 1 октября 1960 по 31 марта 1961 года, смогут выйти на пенсию в возрасте 59,6 лет, как и раньше. Другим женщинам придется ждать до 60 лет.