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вторник, 28 июля 2020 15:50

Накопительная пенсия: насколько вырастут выплаты украинцам

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Накопительная пенсия: насколько вырастут выплаты украинцам
Украина за 10 лет без второго пенсионного уровня потеряла возможность инвестировать в экономику накопленных пенсионных средств более чем на $7 млрд. Фото: НБУ

За 10 лет существования накопительного пенсионного уровня размер выплат украинцам в среднем может вырасти на 17%.

"Постоянное откладывание старта второго уровня пенсионной реформы несет негативные последствия для украинцев", - заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

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По ее словам, Украина за 10 лет без второго пенсионного уровня потеряла возможность инвестировать в экономику накопленных пенсионных средств более чем на $7 млрд.

"Эта сумма сопоставима с объемом займов, которые Украина получила от Международного валютного фонда за этот период", - объясняет Третьякова.

Пенсию в Украине получают 11,24 млн граждан. В июле средняя пенсия достигла 3393 грн. Очередной перерасчет пенсий запланировали провести 1 марта 2021 года. Также 1 июля и 1 декабря вырастет прожиточный минимум. Поэтому пенсии тоже индексируют.

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