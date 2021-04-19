Нафтогаз судится с правительством

 
Ексклюзивы
1/5
Нужно ли школьникам изучать финансовую грамотность
Нужно ли школьникам изучать финансовую грамотность
Просмотров: 135
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
5 Просмотров: 9909
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 846
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 450
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1125
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Просмотров: 603
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Просмотров: 1467
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Просмотров: 702
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Просмотров: 1773
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Просмотров: 972
Фото
Все фото
13
6
7
3
5
Украинцы показали, какое жилье сдают для прохождения карантина в Польше
Украинцы показали, какое жилье сдают для прохождения карантина в Польше
Торт в виде вазона – мама в декрете начала бизнес на сладостях
Торт в виде вазона – мама в декрете начала бизнес на сладостях
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
В Днепре началось строительство нового аэропорта
В Днепре началось строительство нового аэропорта
Поляки не будут платить за &quot;понты&quot; - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Поляки не будут платить за "понты" - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Видео
Все видео
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Интервью
1/5
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
5 Просмотров: 9909
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 846
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 450
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 1134
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 2160
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
19 апреля 2021
Просмотров: 63
Коронавірус допоможе
– Цей гол я присвячую пам'яті Валерія Лобановського, – каже Андрій Шевченко 13 травня 2003-го. За рік до того пішов із життя великий ...
понедельник, 19 апреля 2021 18:59

Нафтогаз судится с правительством

  Комментировать
Нафтогаз судится с правительством
Нафтогаз требует возместить 4,5 млрд грн. Фото: Елена Луценко

Нафтогаз судится с Кабмином и Государственной казначейской службой. 5 мая состоится слушание дела в Хозяйственном суде Киева. Это стало известно с Единого государственного реестра судебных решений. Требует возместить 4,5 млрд грн.

Подробностей иска не разглашают. Однако в материалах дела говорится о "взыскании 4 491 417 000,00 грн. в счет возмещения причиненного вреда".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для "трубы Медведчука" нашли нового управляющего

Ранее Нафтогаз несколько раз подавал иски против Кабмина, пытаясь добиться компенсации за возложенные на него спецобязательства на рынке газа для населения.

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" пожаловалась в Антимонопольный комитет и правоохранителей на компанию под названием "Нафтогаз Постачання", которая недавно начала работать в Украине. Эти две компании не связаны между собой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нафтогаз судится с правительством». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
апреля

Расстреляли 104 жителей села

В Харькове арестовали 700 представителей интеллигенции

Столичный район сравняли с землей

Запустили первую космическую станцию

Обнаружили растение, которое отгоняет злых духов и добавляет храбрости

Самое читаемое
&quot;Груди-шары&quot;: Седокова фурор пикантным фото
"Груди-шары": Седокова фурор пикантным фото Просмотров: 13914
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
10
 Просмотров: 9992
35 лет после трагедии: в сети появились пронзительные фото Припяти
35 лет после трагедии: в сети появились пронзительные фото Припяти
10
 Просмотров: 9964
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
 5 Просмотров: 9909
Американская фитнес-модель поразила смелыми образами
Американская фитнес-модель поразила смелыми образами
8
 Просмотров: 6696
Экономика
Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Украины
Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Украины Просмотров: 279
Пасхальная корзина подорожала на 160 грн
Пасхальная корзина подорожала на 160 грн Просмотров: 99
Стартовал прием заявок на карантинные 8 тыс. грн
Стартовал прием заявок на карантинные 8 тыс. грн Просмотров: 162
Неделя началась с подорожания доллара
Неделя началась с подорожания доллара Просмотров: 450
"Русский мир" умер в муках, Путин будет "бомбить Воронеж": 5 блогов недели
"Русский мир" умер в муках, Путин будет "бомбить Воронеж": 5 блогов недели
 Просмотров: 1134
Больше всего комментируют
6
Россия может пойти в наступление, если в Украине будет внутренний кризис - эксперт
6
Выбросили из страны: за что Чехия выслала 18 российских дипломатов
5
Россия просит помилования у всего мира
4
"Остается парнем из Кривого Рога, который выбился в люди": эксперт оценил два года президентства Зеленского
2
РФ не хочет мира и блокирует любые шаги - Кравчук
Голосов: 26391
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть