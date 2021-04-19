Нафтогаз судится с правительством

Нафтогаз требует возместить 4,5 млрд грн. Фото: Елена Луценко

Нафтогаз судится с Кабмином и Государственной казначейской службой. 5 мая состоится слушание дела в Хозяйственном суде Киева. Это стало известно с Единого государственного реестра судебных решений. Требует возместить 4,5 млрд грн.

Подробностей иска не разглашают. Однако в материалах дела говорится о "взыскании 4 491 417 000,00 грн. в счет возмещения причиненного вреда".

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Ранее Нафтогаз несколько раз подавал иски против Кабмина, пытаясь добиться компенсации за возложенные на него спецобязательства на рынке газа для населения.

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" пожаловалась в Антимонопольный комитет и правоохранителей на компанию под названием "Нафтогаз Постачання", которая недавно начала работать в Украине. Эти две компании не связаны между собой.