Нафтогаз пожаловался на компанию-двойника

Государственный "Нафтогаз Украины" пожаловался на частную фирму "Нафтогаз Снабжение". Фото: Елена Луценко

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" обратилась в Антимонопольный комитет и к правоохранителям о нарушении прав интеллектуальной собственности. В частности, пожаловались на компанию под названием "Нафтогаз Постачання", которая недавно начала работать в Украине. Эти две компании не связаны между собой.

"Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" является частью государственной Группы Нафтогаз и работает в сфере поставок газа с 2017 года. Нашу компанию выбрали своим поставщиком газа более 900 тыс. домохозяйств в разных областях Украины", - сообщают в Нафтогазе.

"Нафтогаз Поставка" - это частная фирма, которую создали в конце 2020 года. Она также занимается поставками газа. Тарифы на 15% выше, чем у "Нафтогаза Украины". Зарегистрирована компания в Киеве, обслуживает клиентов в Кременце Тернопольской области.

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В Нафтогазе заявили, что сходство названий вызывает путаницу среди клиентов. Опасаются возможных манипуляций при подключении клиентов.

"Компания не предоставляла другому поставщику никаких разрешений на использование ни торговой марки, ни своих фирменных наименований. Использование в своем названии и доменном имени обозначения "Нафтогаз" неправомерно", - объясняют в Нафтогазе Украины.

Более 81 млрд грн задолжали украинцы за коммунальные услуги, по данным Государственной службы статистики. Больше за газ, теплоснабжение и горячую воду.