Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ

Более 81 млрд грн задолжали украинцы за коммунальные услуги, по данным Государственной службы статистики. Больше всего за газ, теплоснабжение и горячую воду.

Эта сумма была актуальной на 1 февраля. Когда посчитают его, март и апрель - долги достигнут более 90 млрд. Правительство не хочет замечать этой проблемы, рассказал Gazeta.ua бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко.

Автор: kucherenko.info Алексей Кучеренко, народный депутат Украины IX созыва, председатель Союза собственников жилья Украины. Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (2007-2010 гг.)

За январь сумма начислений за коммунальные услуги выросла на 11 миллиардов, если сравнивать с январем 2020-го. Где же снижение тарифов, которое нам обещал президент? Безусловно, в увеличении суммы задолженности виновата и пандемия. У людей денег либо нет, либо они откладывают их на черный день и не спешат платить за коммуналку. Правительство выяснить объективные и субъективные причины того, почему украинцы перестали платить. Потом разбираться, как дальше действовать в этой ситуации. Вместо этого они этого не делают.

Во время карантина правительство запретило начислять пеню за неуплату услуг. Это правильно?

Кабмин поступил непрофессионально. Людям фактически дали сигнал, что можно не спешить с оплатой. В то же время теплокоммунэнерго и облгазам компания "Нафтогаз" продолжает выставлять счета и штрафы за несвоевременные платежи за топливо. Предприятия загнаны в колоссальные долги.

Долги активно начали расти в 2020 году. К этому таких сумм не было?

Задолженность ранее росла в среднем на 5 миллиардов гривен в год. Сейчас за один месяц вырастает на 7,5 миллиардов. Исходя из этого, не понимаю и позиции представителей Международного валютного фонда, которые говорят, что у нас должны быть рыночные цены на газ. Они у нас рынок увидели?

Что тогда делать?

Прежде сего, признать неспособность правительственной команды и Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг решить этот вопрос. Их всех надо отправить в отставку и начинать переформатировать подходы к проблеме. Этот клубок сможем решать только с профессиональными людьми. Долги населения - это не единственная проблема. Есть задолженность на энергорынке - более 50 миллиардов, на газовом рынке - 114 миллиардов. Компании Энергоатом, Укрэнерго, Центрэнерго - все убыточны. И все делают вид, будто ничего не происходит. Зато работники Нацкомиссии себе повысили гонорары, которые задекларировали за прошлый год. Авантюристы. В августе я зарегистрировал законопроект об урегулировании долгов. Прошло 8 месяцев и комитет во главе с Андреем Герусом (председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. - Gazeta.ua) до сих пор его не рассмотрел. Поэтому там не с кем и о чем разговаривать. Я с ужасом наблюдаю, что происходит.

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Возможно, надо реструктуризировать долги, или аннулировать их для наиболее уязвимой категории граждан?

Реструктуризация нужна, но должна проходить разумно. Сначала надо разобраться, кто и почему не платит. Потому что если разработаем глупую систему и спишем долги, то те, кто платят и будут платить - окажутся в дураках. А должники решат, что и дальше оплачивать ничего не надо. Изменения в первую очередь надо направлять на то, чтоб остановить рост долгов. Потому что если спишем, то за месяц они снова начнут накапливаться.

Автор: ua-energy.org В Украине стремительно накапливаются долги за коммунальные платежи

Сейчас действует монетизация субсидий и большинство потребителей должны были платить. Зато этого не происходит. Субсидии при таких раскладах действительно необходимы?

Представители МВФ и правительство говорят исключительно о субсидиях. Мол, они главные и нужны. Это невежество. Потому что есть впечатление, что они почему-то решили, что людей, которые не попадают на субсидии, можно грабить.

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Субсидии в Украине имеют 3,1 миллиона домохозяйств. Это, условно, 20 процентов. А для остальных поднимаются цены на газ и другие тарифы. Власти их не жалко? Неужели они думают, что люди имеют лишние деньги? В государстве отсутствует тарифная политика. Нет органа, который бы за нее отвечал. Повторюсь, НКРЕКП провалила работу. Они ничего не делают, а мы их содержим. Поэтому в первую очередь там надо провести ротацию и изменить закон. Нам совершенно не нужна независимая комиссия. Она должна быть в составе правительства. Этот вопрос, которым могла бы заняться и СНБО. Но вместо этого она занята поврежденными дверьми в Офисе президента.

Если ликвидировать субсидии, то что вместо них предлагаете?

Надо обязательно применить очень жесткое, продуманное тарифное регулирование со стороны государства. Никаких рынков у нас нет. Ни газового, ни теплового, ни жилищного, ни электрического. Всю тарифную систему надо комплексно разобрать на атомы и сократить. Тариф должен быть, безусловно. Но он должен соответствовать себестоимости. Сейчас такого совсем нет.

Однако ручное регулирование тарифов приведет к ухудшению сотрудничества с МВФ. Можем не получить транши.

Надо приглашать МВФ, садиться с ними и задавать вопросы, которые я озвучил. Пусть скажут нам, что делать с долгами. Уверен - их сознательно вводят в заблуждение. Меморандум с МВФ делали конкретные люди. Член наблюдательного совета Нафтогаза госпожа Ковалик, глава компании Коболев. Гарантирую, что последний раз и прописывал пункты договора. В МФВ и сказали: "Раз берете на себя такие обязательства, то берите". Я бы объяснил партнерам, что реального рынка газа у нас нет. А руководители Нафтогаза - не реформаторы. Они грабят свой народ.

В последнее время вновь заговорили об убыточности "Энергоатома". Мол, тариф в 1,68 грн за киловатт - даже не покрывает платы за транспортировку, не говоря уже о стоимости энергии.

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Это, к сожалению, правда. По тарифам можно дискутировать. Но раз подчеркну - тот рынок электроэнергии, который приняли и который заработал в 2019-м - не работает. Подтверждением является колоссальные долги и убытки всех энергетических компаний.

Автор: energoatom.com.ua Энергоатом работает в убыток

Еще один момент: долги в 81 миллиард означают, что все должны давно остановиться. Зато свет продолжает идти, газ есть, тепло. Все сикось-накось работает. Надо разбираться - как же считались тарифы, если при таких долгах все продолжает работать? Что именно они заложили в эти цифры в платежках? Все компании, особенно теплокоммунэнерго - страдают. А "Нафтогаз" супер прибыльный. Так не бывает.

Какая сейчас самая лучшая схема управления многоквартирными домами с точки зрения справедливой коммунальной платы - ОСМД, управляющая компания, ЖЭК?

Я не против ОСМД. Но не надо надеяться и декларировать, что эта форма управления решит все проблемы жилищного фонда. Это авантюра чистой воды. Неужели, реально кто-то думает, что бедные бедные люди, которые сегодня способны оплатить коммуналку, способны решить проблему модернизации устаревшего жилого фонда?

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Но ЖЭК так же не решает этих проблем.

Органам местного самоуправления совместно с ЖЭКами позволили плевать на это. Потому что 15-20 лет назад ЖЭКи как-то же эксплуатировали дома? Они были тогда не такими плохими. Им дали возможность и они ослабили контроль и ответственность. В результате, государство полностью ушло из домов. А кто пришел?

Ну, пробуйте. Сделайте капитальный ремонт и термомодернизации силами людей, которые едва могут собрать на квартплату.

Но есть и успешные ОСМД.

Успешные - это те, кому удалось урвать из местного бюджета по программе 70/30 огромные деньги - по 2-3 миллиона на обновление домов. Таких только 1 процент. Их показывают, рассказывая басни. Ну хорошо, одному дому средства дали, его покрасили. И показывают пример. У меня вопрос - а почему вокруг этого успешного ОСМД стоит 100 или 1000 неуспешных?

Какая тогда форма управления домами правильная?

Я не говорю, что ОСМД быть не должно. Однако я убежден, что это должно работать по-другому. И в первую очередь надо принять политическое решение: государство несет ответственность за модернизацию жилищного фонда и не сбрасывает это на людей.

Автор: eefund.org.ua Украине нужна государственная программа модернизации жилищного фонда - Кучеренко

Должна быть государственная программа модернизации жилищного фонда - ресурсная, материальная, организационная.

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ОСМД не готовы брать на себя полную ответственность за такой техногенно опасный объект, как жилой дом. Как только начинаются разговоры об ответственности за лифты, газовые сети - председателя ОСМД сразу устраивают истерики.

Модель ОСМД, которая сейчас, ничего не решает. Это форма управления исключительно для активистов, для пилотных проектов. Я не хочу с ними воевать, но с ними надо совершенно по-другому работать. Могу привести десятки примеров, как в рамках ОСМД прекрасно обворовывают людей. Или - загоняют в долги. А потом эти бедные люди плачут, что на доме 2 миллиона долгов, а председатель ОСМД исчез. А он даже не должностное лицо - его нельзя привлечь к ответственности.

Было несколько историй, когда люди из частных домов рассказывали, что платят за коммуналку всю свою зарплату. Это реальность, или попытки накрутить ситуацию?

Действительно, у людей доходы упали - будем реалистами. По сути, все эти тарифы, особенно цена на газ, превратились в обложения налогами. Когда Коболев рассказывает, что он такой огромный герой и его компания крупнейший налогоплательщик в Украине - я всегда задаюсь вопросом: а где он взял деньги на эти налоги? Он стянул их с нас за необоснованной цене. В результате, мы и оплатили дополнительный налог.

Рост стоимости коммунальных услуг в январе по сравнению с декабрем 2020 года заметили 64,7% украинцев. 19,6% пользователей услуг говорят, что тарифы почти не изменились. 5,6% опрошенных заметили снижение стоимости, а 10,1% затруднились ответить на вопрос. Такие результатыы опроса КМИС.