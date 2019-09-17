Нафтогаз рассказал о количестве газа на зиму

В "Нафтогазе" сообщили, что Украина обеспечена газом на всю зиму. Фото: sq.com

В "Нафтогазе" сообщили, что Украина обеспечена газом на всю зиму.

В украинских подземных хранилищах газа накоплено 19,5 млрд кубометров газа, пишет espreso.

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"Учитывая это, а также законтрактованы Нафтогазом на I квартал гарантированы физические поставки газа, можем констатировать - Украина обеспечена газом на следующую зиму", - говорит Андрей Коболев, глава "Нафтогаза".

Антимонопольный комитет порекомендовал НАК "Нафтогаз" прекратить распространять неточную информацию о возможности сэкономить на газе зимой.