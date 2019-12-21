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суббота, 21 декабря 2019 13:23

Нафтогаз отозвал иск против Газпрома

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Нафтогаз отозвал иск против Газпрома
Нафтогаз и Газпром подписали договоренности. Фото: newsnetwork.tv

Нафтогаз отзовет иск к Газпрому на $12,25 млрд.

Об этом договорились во время трехсторонних переговоров по транзиту газа, передает "Громадське".

"Мы занимаемся врегулированием вопросов будущих арбитражей. Это потенциальная возможность выигрыша. Однако уже у нас есть образ относительно того, какие есть договоренности по транзиту. Поэтому в этом случае пакетное решение предусматривает пересмотр позиций относительно будущих арбитражей. Решение о 3 млрд четко определены, а решение о других арбитражах будут непосредственно в рамках пакета отозваны", - сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Украинские компании Оператор ГТС и Нафтогаз в течение недели должны подписать контракты с Газпромом. Во время брифинга в Офисе президента об этом сказал исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко.

Он сказал, что на политическом уровне достигли пакетного соглашения, которое теперь будут реализовывать компании. Все сделки должны быть подписаны до 29 декабря, чтобы с 1 января транзит газа продлили.

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Подпишут соглашение с Газпромом о выплате до конца года Нафтогазу почти $ 3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

"В пакете с продолжением транзита вариант, который предполагается, это полное урегулирование всех требований со всех сторон. Это значит, что не останется никаких открытых исковых требований по одной стороне после того, как это пакетное решение будет внедрено", - сказал Витренко.

Выплата Газпромом $3 млрд Нафтогазу есть одним из условий пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной, сообщили российские СМИ со ссылкой на источник в российской делегации.

Источник, близкий к переговорам говорит, что Россия хочет выплатить Украине долг, чтобы положить конец судебным разбирательствам.
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