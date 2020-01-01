"Нафтогаз" отделился от ГТС Украины

Нафтогаз провел анбандлинг. Фото: РБК

С 1 января оператор газотранспортной системы (ГТС) вышел из группы "Нафтогаз" и принадлежит Магистральным газопроводам Украины, которые в свою очередь принадлежит Министерству финансов Украины.

"Сегодня руководители АО "Укртрансгаз" и АО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) подписали акт приема-передачи, после чего ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" перешло во владение МГУ. В свою очередь Оператор ГТС Украины сегодня же отдельным актом принял на баланс активы украинской ГТС от "Укртрансгаза", - говорится в сообщении пресс-службы НАК "Нафтогаз".

Акт приема-передачи содержит более 47 тысяч единиц балансовой стоимостью более 32 млрд грн.

"Этот акт согласовали все привлеченные к процессу анбандлинга ГТС стороны – НАК "Нафтогаз Украины", Фонд государственного имущества, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство финансов, Министерство энергетики и защиты окружающей среды", - отметили в "Нафтогазе".

Это был завершающий этап процесса отделения газотранспортной системы Украины от Нафтогаза. Таким образом, анбандлинг ГТС завершен вовремя, независимый оператор начал самостоятельную деятельность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подарок на Новый год: начали качать газ через Украину по новым тарифам

Напомним, в начале декабря 2019 года в Украине вступил в силу закон о создании независимого оператора ГТС, который был необходим для завершения процесса создания независимого оператора газотранспортной системы в соответствии с европейскими правилами.