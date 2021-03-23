"Нафтогаз" определился с годовым тарифом на газ

НАК "Нафтогаз Украины" разработала годовой тариф на газ.
Новое предложение для домохозяйств будет доступно с начала мая, сообщила пресс-служба НАК.
"Наши клиенты, которые выбрали осенью тариф "Годовой", до сих пор платят за газ по цене, которая была на момент подписания договора", — отметил Андрей Коболев, глава правления НАК.
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Кроме того, Нафтогаз готов предоставить возможность покупать газ по годовому тарифу поставщикам, работающим на розничном рынке для населения.
В конце 2020 года годовой тариф составлял 6,45 грн/куб. м с НДС.
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