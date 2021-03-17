Субсидии хотят выплачивать по-новому

В случае наличной формы средства поступают получателю на его счет в банке или через отделения "Укрпочты". Фото: pixabay

Субсидии на жилищно-коммунальные услуги в безналичной форме предлагают отменить.

Соответствующий проект постановления подготовило Министерство социальной политики, передает "РБК-Украина".

Согласно тексту пояснительной записки к проекту, в Украине действуют 2 модели денежной формы предоставления льгот и субсидий - безналичная и наличная.

При действии безналичной формы средства перечисляются на счет Минсоцполитики, открытый в Ощадбанке. Оттуда направляются на счета исполнителей жилищно-коммунальных услуг в соответствии с суммами начисленных платежей.

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В случае наличной формы средства поступают получателю на его счет в банке или через отделения Укрпочты. Тогда потребитель должен оплачивать стоимость услуги с учетом выплаченной ему наличными жилищной субсидии.

"Поскольку в январе 2021-го субсидию получали почти 2,8 миллиона домохозяйств, в том числе в денежной наличной форме около 2,6 миллиона домохозяйств, целесообразно перейти исключительно на наличную форму ее выплаты", - говорится в документе.

В феврале 2021 года украинцам выплатят меньше размер субсидии, по сравнению с предыдущим месяцем.