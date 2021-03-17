Субсидии хотят выплачивать по-новому

 
Ексклюзивы
1/5
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
Просмотров: 234
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 1305
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Просмотров: 3681
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 711
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Просмотров: 3735
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Просмотров: 180
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Просмотров: 549
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 2718
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 1206
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 540
Фото
Все фото
5
5
8
5
7
Поляки не будут платить за &quot;понты&quot; - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Поляки не будут платить за "понты" - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
В Украине начнут собирать американские вертолеты &quot;Ирокез&quot;
В Украине начнут собирать американские вертолеты "Ирокез"
&quot;Для нас сутки длится 30 часов &quot; - украинка об особенностях работы дальнобойщицей
"Для нас сутки длится 30 часов " - украинка об особенностях работы дальнобойщицей
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
Видео
Все видео
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Интервью
1/5
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
Просмотров: 414
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 909
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2817
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 180
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 387
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
16 марта 2021
Просмотров: 288
Сьогодні Кака не відмовив би
Січень 2009-го. Читаю спортивні новини, а в очах сльози. Неймовірно: Кака – володар "Золотого м'яча-2007", улюб­лений гравець в улюбленому ...
среда, 17 марта 2021 15:54

Субсидии хотят выплачивать по-новому

  Комментировать
Субсидии хотят выплачивать по-новому
В случае наличной формы средства поступают получателю на его счет в банке или через отделения "Укрпочты". Фото: pixabay

Субсидии на жилищно-коммунальные услуги в безналичной форме предлагают отменить.

Соответствующий проект постановления подготовило Министерство социальной политики, передает "РБК-Украина".

Согласно тексту пояснительной записки к проекту, в Украине действуют 2 модели денежной формы предоставления льгот и субсидий - безналичная и наличная.

При действии безналичной формы средства перечисляются на счет Минсоцполитики, открытый в Ощадбанке. Оттуда направляются на счета исполнителей жилищно-коммунальных услуг в соответствии с суммами начисленных платежей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали средний размер субсидии в Украине

В случае наличной формы средства поступают получателю на его счет в банке или через отделения Укрпочты. Тогда потребитель должен оплачивать стоимость услуги с учетом выплаченной ему наличными жилищной субсидии.

"Поскольку в январе 2021-го субсидию получали почти 2,8 миллиона домохозяйств, в том числе в денежной наличной форме около 2,6 миллиона домохозяйств, целесообразно перейти исключительно на наличную форму ее выплаты", - говорится в документе.

В феврале 2021 года украинцам выплатят меньше размер субсидии, по сравнению с предыдущим месяцем.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Субсидии хотят выплачивать по-новому». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
марта

Местные хотели разорвать, а россияне замучили - как убили патриота Владимира Рыбака

У старій друкарні відкрили унікальний музей

Уроженка Киева заняла высокий пост в Израиле

Открыли новые острова с самой длинной подземной рекой

Венедиктова отмечает годовщину на должности в Офисе генпрокурора

В селе убили 400 человек

Испытали первый танк Т-34

Мир увидели первые цветные фломастеры

Должность президента Крыма отменили

Из тюрьмы выпустили влиятельного мафиози

Далай-лама сбегает в Индию

Самое читаемое
Четырех насильников публично повесили
Четырех насильников публично повесили Просмотров: 11818
Убийство Марии Борисовой: почему в селе боятся подозреваемого
Убийство Марии Борисовой: почему в селе боятся подозреваемого Просмотров: 9567
Гороскоп на 17 марта: кому звезды предсказывают невиданный успех
Гороскоп на 17 марта: кому звезды предсказывают невиданный успех
 Просмотров: 8379
Сексуально зависимая рассказала, что готова заниматься сексом по 11 раз в день
Сексуально зависимая рассказала, что готова заниматься сексом по 11 раз в день
7
 Просмотров: 7551
Убийство Марии Борисовой: уточнили важную информацию
Убийство Марии Борисовой: уточнили важную информацию
3
 Просмотров: 7389
Экономика
Новый порядок списания старых вагонов впервые всех устраивает - СМИ
Новый порядок списания старых вагонов впервые всех устраивает - СМИ Просмотров: 54
Банки отклонили большинство заявок на ипотеку под 7%
Банки отклонили большинство заявок на ипотеку под 7% Просмотров: 162
Украинцы скупают квартиры в Турции: цены
Украинцы скупают квартиры в Турции: цены Просмотров: 1467
Поляки не будут платить за "понты" - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Поляки не будут платить за "понты" - украинка об особенностях открытия сети кофеен
5
 Просмотров: 1287
5 деталей, которые следует проверить при оформлении микрокредита
5 деталей, которые следует проверить при оформлении микрокредита Просмотров: 108
Больше всего комментируют
9
"Пошел на х * й" - Арестович обматерил на требование писать на украинском языке
3
"Это свинство!" - на ругательство Арестовича отреагировали в "Слуге народа"
2
Бывший председатель СБУ прокомментировал резонансные "пленки"
1
Вакцинированный Ляшко заболел коронавирусом
1
"О дезинформации для украинцев по обе стороны контактной линии" - Мендель запускает телешоу
Голосов: 26299
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть