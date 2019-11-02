Нафтогаз направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против Газпрома

Основной текст заявления занимает более 500 страниц. Фото: static.ukrinform.com

Компания "Нафтогаз Украины" направила в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования против российского "Газпрома".

Решение по данному арбитражу примут в 2021 году, сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook.

Он утверждает, что основной текст заявления занимает более 500 страниц.

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"К нему прилагаются 3 отчета международных экспертов, которые были специально для этого разработаны. Также прилагаются показания свидетелей и куча других приложений. Работали активно над этими документами мы примерно три месяца. Более подробно о наших исковых требованиях, а также о том, почему требования" Газпрома "являются необоснованными, я напишу чуть позже", - написал Витренко.

Президент России Владимир Путин заявил, что Газпрому и Нафтогазу нужно обнулить взаимные претензии по газовому спору. По его словам, вопрос лежит исключительно в сфере споров арбитражного характера.