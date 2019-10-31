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четверг, 31 октября 2019 02:25

Путин призвал "Газпром" и "Нафтогаз" "обнулить" взаимные претензии

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Путин призвал &quot;Газпром&quot; и &quot;Нафтогаз&quot; &quot;обнулить&quot; взаимные претензии
Путин призвал "Нафтогаз" простить долги "Газпрома". Фото: РБК

Президент России Владимир Путин заявил, что Газпрому и Нафтогазу нужно обнулить взаимные претензии по газовому спору.

По его словам, вопрос лежит исключительно в сфере споров арбитражного характера, сообщает ТАСС.

В этой связи он назвал "абсурдным" решением Нафтогаза требовать у "Газпрома" $7 млрд, за то, что корпорация "занимает монопольное место на транзитном рынке".

"Хотя "Газпром" ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Это просто абсурд! То же самое и в Стокгольме", — сказал Путин.

Он считает, что надо отказаться от этого абсурда, а также "обнулить все требования с обеих сторон".

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Напомним, Россия получила разрешение от Дании на строительство в ее водах газопровода "Северный поток-2".

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