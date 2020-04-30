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четверг, 30 апреля 2020 13:52

Начали выплачивать карантиную тысячу: под банками очереди

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Начали выплачивать карантиную тысячу: под банками очереди
Утром 30 апреля тысячи пенсионеров по всей стране бросились в отделения "Ощадбанка", чтобы получить обещанную им карантинную тысячу u-news.com.ua

Утром 30 апреля тысячи пенсионеров по всей стране бросились в отделения "Ощадбанка", чтобы получить обещанную им карантинную тысячу от президента. Под отделениями собрались немалые очереди.

Большинство пенсионеров никак не соблюдают необходимую дистанцию, но при этом большинство стоят в масках.

В помещении банка перед банкоматами в комнате тоже негде протолкнуться, там собираются по 7-10 человек. Некоторые пришли не за тысячей, а оплатить коммунальные услуги.

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По словам пенсионеров, у них дома нет интернета или смартфона и нет возможности оплатить коммунальные онлайн, поэтому приходится ходить на почту или в банк и оплачивать самостоятельно.

Пенсионеры могут получить тысячу двумя способами: на карту или же через почтальона. При этом самые нетерпеливые начали штурмовать банки, создавая гигантские очереди.

Пенсионный фонд Украины 23 апреля направил 9,9 млрд грн на выплату одноразовой денежной помощи пенсионерам в размере 1000 грн. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ. Как отметил прессслужбе, 6,4 млн пенсионеров, получающих пенсии на счета в банках, единовременное пособие будет зачислено не позднее 24 апреля.

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30
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