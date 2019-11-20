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среда, 20 ноября 2019 12:32

Нацбанк выпустил монеты необычной формы
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Монеты номиналом 2 грн изготовлены из серебра.
Фото: НБУ
Монеты номиналом 2 грн изготовлены из серебра.
Монеты номиналом 2 грн изготовлены из серебра.

В обращении появились 3 памятные монеты, которые входят в набор "Яворівська забавка".

Монеты номиналом 2 грн изготовлены из серебра. Имеют девятиконечную форму. Отделаны цветной печатью, сообщила пресс-служба Нацбанка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появилась новая монета 5 грн

Монеты называются "Коник", "Пташка", "Гультяї". НБУ выпустит по 5 тыс. шт каждой монеты.

Набор памятных монет стоит 1325 грн.

5 ноября Национальный банк выпустил памятную монету посвященную автору "Черного квадрата" Казимиру Малевичу. Монета продолжает серию "Выдающиеся личности Украины". Монету номиналом 2 грн изготовили из нейзильбера.

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Дата
20
ноября

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