Нацбанк выпустил монеты необычной формы

В обращении появились 3 памятные монеты, которые входят в набор "Яворівська забавка".
Монеты номиналом 2 грн изготовлены из серебра. Имеют девятиконечную форму. Отделаны цветной печатью, сообщила пресс-служба Нацбанка.
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Монеты называются "Коник", "Пташка", "Гультяї". НБУ выпустит по 5 тыс. шт каждой монеты.
Набор памятных монет стоит 1325 грн.
5 ноября Национальный банк выпустил памятную монету посвященную автору "Черного квадрата" Казимиру Малевичу. Монета продолжает серию "Выдающиеся личности Украины". Монету номиналом 2 грн изготовили из нейзильбера.
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