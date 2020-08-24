Нацбанк утолит навязчивых коллекторов

НБУ урегулирует работу коллекторов. Фото: nnovosti.info

Национальный банк собирается создать реестр коллекторских компаний. Обновят подходы по регулированию работы этого бизнеса в Украине. Для этого готовят проект закона

"В этом проекте закона для коллекторской компании появится требование по соблюдению ею правил этического поведения с должником. В случае нарушения коллектором правил этического поведения будут предусмотрены меры воздействия и санкции, в том числе исключение из Реестра коллекторских компаний", - рассказала первая заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, передает пресс-служба регулятора

Появление Реестр коллекторских компаний станет одной из ключевых запланированных изменений для рынка. В нем систематизируют перечень учреждений, которые могут осуществлять коллекторскую деятельность, а исключение из Реестра будет означать запрет банкам и финансовым компаниям заключать договоры с выключенной учреждением.

Кроме того, владельцам и руководителям такой компании могут запретить заниматься коллекторской деятельностью в течение года.

Национальный банк также установит дополнительные требования по этического поведения по отношению к должнику для кредиторов, в том числе в части контроля действий привлеченных коллекторских компаний и рекомендации по устранению нарушений.

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В НБУ за месяц получили 535 обращений граждан, касающихся действий коллекторских компаний. По итогам их рассмотрения установили случаи грубого нарушения действиями коллекторов требований законодательства.

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