Нацбанк предупредил об опасности быстрых и дешевых кредитов

Заемщикам советуют при подписании договора выяснять условия погашения кредита и начисления штрафных санкций. Фото: pixabay.com

В Национальном банке объяснили, на что обращать внимание, чтобы кредит "под 0%" вдруг не оказался кредитом "под 1700%".

Низкая ставка может действовать в течение льготного периода, например, 5 дней. Далее заемщикам будут начислять проценты по обычному тарифу, а это 100%, 700% и даже 1700% годовых, сообщила пресс-служба НБУ.

Кроме того, часто небанковские финучреждения в рекламе кредитов указывают ставку только за один день. Другая проблема - высокие штрафы и комиссии за просрочку платежей. О них заемщиков часто забывают предупредить.

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Заемщикам советуют при подписании договора выяснять условия погашения кредита и начисления штрафных санкций.

Некоторые микрофинансовые компании в случае просрочки автоматически увеличивают ставку по кредиту. Также добавляют штраф и пеню за каждый день просрочки выплат.

"Поддерживаем изменения в законодательство, которые распространят требования к раскрытию полной процентной ставки на кредиты менее одной минимальной зарплаты и на срок менее одного месяца. Речь идет о законопроекте №1109. Его готовят ко второму чтению в парламенте. Документ предлагает установить максимальную планку штрафов, которые финансовая компания может начислять заемщику", - пояснили в Национальном банке.

Национальный банк с 1 июля регулирует работу рынков небанковских услуг. Изменения связаны с принятием в сентябре 2019-го закона о "сплите". Это было одним из требований продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.