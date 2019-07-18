Нацбанк улучшил прогноз роста экономики

В 2020-м прогноз роста экономики Нацбанк улучшил с 2,9% до 3,2%. Фото: Depositphotos

Нацбанк прогнозирует рост экономики на 3-4% в 2019-2021-х.

В этом году экономика вырастет на 3%. Однако ранее регулятор прогнозировал рост на 2,5%, сообщили в пресс-службе НБУ.

В 2020-м прогноз роста экономики Нацбанк улучшил с 2,9% до 3,2%. Это связано с улучшением условий торговли и возможным увеличением урожая зерновых.

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В последующие годы экономика будет расти из-за внутреннего спроса. На него будут влиять повышение зарплат, пенсий и увеличение денежных переводов из-за рубежа.

Сдерживать рост экономики будут слабая экономическая активность в мире, сокращение с 2020-го объемов транзита природного газа в Европу из-за строительства обходных газопроводов.

В прошлом году рост реального ВВП Украины ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017-м, свидетельствуют данные Госстата. Это лучший показатель за последние 7 лет.