Нацбанк Украины ввел валютные ослабление

Указанные изменения вступают в силу с 17 января 2021 года. Фото с отрытых источников

Нацбанк Украины отменил ряд ограничений, в частности снял запрет для клиентов - юридических лиц на проведение операций по продаже иностранной валюты на условиях "форвард". Об этом в субботу, 16 января, сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что продолжая валютную либерализацию, Национальный банк отменил ряд ограничений, дальнейшее применение которых утратило свою актуальность. В частности, снял запрет для клиентов - юридических лиц на проведение операций по продаже иностранной валюты на условиях "форвард". Кроме того, Национальный банк отменил запрет на операции физических лиц по покупке и продаже иностранной валюты за гривну на условиях "форвард", на операции по покупке и продаже иностранной валюты и банковских металлов на условиях маржинальной торговли и на расчеты в иностранной валюте при покупке государственных ценных бумаг, номинированных в валюте.

НБУ также снял запрет на осуществление банками операции на условиях "своп" с физическими лицами-резидентами, если первая часть такой операции предусматривает продажу клиенту иностранной валюты или банковских металлов. Дополнительно Национальный банк разрешил банкам и небанковским финансовым учреждениям покупать иностранную валюту у населения за безналичные средства в гривне через терминалы самообслуживания и утвердил порядок проведения соответствующих операций. В частности, определено, что после продажи валюты через платежные устройства гривневые средства будут зачисляться на собственные текущие счета физлиц. Такие операции должны осуществляться с учетом законодательства о финансовом мониторинге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам

В целях содействия использованию цифровых аналогов бумажных документов Национальный банк уточнил требования к осуществлению физлицами переводов средств в иностранной валюте за пределы Украины и к получению таких переводов из-за рубежа. Отныне при осуществлении этих операций физические лица смогут использовать цифровые паспорта в мобильном приложении "Дія", где в электронном виде отображается информация, которую содержит ID-карта и биометрический загранпаспорт гражданина Украины.

По оценкам Национального банка, соответствующие ослабления обеспечат осуществление дальнейших шагов на пути валютной либерализации, а также будут способствовать: расширению возможностей для бизнеса и физических лиц по хеджированию валютных рисков, дальнейшему развитию услуг, предоставляемых уполномоченными учреждениями в сфере валютно-обменных операций, и использованию цифровых документов при проведении валютных операций. Указанные изменения вступают в силу с 17 января 2021 года.

Резервы Украины достигли максимума за 8 лет. За декабрь 2020 года украинские резервы выросли на $2 996,89 млн - на 11,5%. Размер резервов увеличился благодаря международным займам и составляет $29 132,63 млн - максимум за 8 лет, сообщили в пресс-службе НБУ. В прошлом году в это же время резервы составляли $25 302,16 млн. В общем за 2020 год резервы выросли на $3 830,47 млн - 15,1%.