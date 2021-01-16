Нацбанк Украины ввел валютные ослабление

 
Ексклюзивы
1/5
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
1 Просмотров: 612
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
1 Просмотров: 1539
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
1 Просмотров: 1512
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Просмотров: 333
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Просмотров: 612
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
3 Просмотров: 945
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
Просмотров: 972
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
1 Просмотров: 324
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
2 Просмотров: 2709
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 513
Фото
Все фото
6
7
7
5
14
Кот или дракон: тернополянка создает невероятные рюкзаки
Кот или дракон: тернополянка создает невероятные рюкзаки
Украинец рассказал, сколько можно заработать в Канаде
Украинец рассказал, сколько можно заработать в Канаде
&quot;Должность доярки помогла получить гражданство&quot; - украинка о жизни в Финляндии
"Должность доярки помогла получить гражданство" - украинка о жизни в Финляндии
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
&quot;Елки можно взять напрокат&quot; - украинцы о Новом годе в Польше
"Елки можно взять напрокат" - украинцы о Новом годе в Польше
Видео
Все видео
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Интервью
1/5
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
2 Просмотров: 2709
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 513
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1719
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 5760
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
8 Просмотров: 846
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
15 января 2021
Просмотров: 0
Свято, яке завжди з тобою
З наближенням будь-якого свята оживають маркетологи. І батьківські чати. Якщо хто не знав, це така вайберна комунікаційна бульбашка, де відбувається ...
суббота, 16 января 2021 23:53

Нацбанк Украины ввел валютные ослабление

  Комментировать
Нацбанк Украины ввел валютные ослабление
Указанные изменения вступают в силу с 17 января 2021 года. Фото с отрытых источников

Нацбанк Украины отменил ряд ограничений, в частности снял запрет для клиентов - юридических лиц на проведение операций по продаже иностранной валюты на условиях "форвард". Об этом в субботу, 16 января, сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что продолжая валютную либерализацию, Национальный банк отменил ряд ограничений, дальнейшее применение которых утратило свою актуальность. В частности, снял запрет для клиентов - юридических лиц на проведение операций по продаже иностранной валюты на условиях "форвард". Кроме того, Национальный банк отменил запрет на операции физических лиц по покупке и продаже иностранной валюты за гривну на условиях "форвард", на операции по покупке и продаже иностранной валюты и банковских металлов на условиях маржинальной торговли и на расчеты в иностранной валюте при покупке государственных ценных бумаг, номинированных в валюте.

НБУ также снял запрет на осуществление банками операции на условиях "своп" с физическими лицами-резидентами, если первая часть такой операции предусматривает продажу клиенту иностранной валюты или банковских металлов. Дополнительно Национальный банк разрешил банкам и небанковским финансовым учреждениям покупать иностранную валюту у населения за безналичные средства в гривне через терминалы самообслуживания и утвердил порядок проведения соответствующих операций. В частности, определено, что после продажи валюты через платежные устройства гривневые средства будут зачисляться на собственные текущие счета физлиц. Такие операции должны осуществляться с учетом законодательства о финансовом мониторинге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам

В целях содействия использованию цифровых аналогов бумажных документов Национальный банк уточнил требования к осуществлению физлицами переводов средств в иностранной валюте за пределы Украины и к получению таких переводов из-за рубежа. Отныне при осуществлении этих операций физические лица смогут использовать цифровые паспорта в мобильном приложении "Дія", где в электронном виде отображается информация, которую содержит ID-карта и биометрический загранпаспорт гражданина Украины.

По оценкам Национального банка, соответствующие ослабления обеспечат осуществление дальнейших шагов на пути валютной либерализации, а также будут способствовать: расширению возможностей для бизнеса и физических лиц по хеджированию валютных рисков, дальнейшему развитию услуг, предоставляемых уполномоченными учреждениями в сфере валютно-обменных операций, и использованию цифровых документов при проведении валютных операций. Указанные изменения вступают в силу с 17 января 2021 года.

Резервы Украины достигли максимума за 8 лет. За декабрь 2020 года украинские резервы выросли на $2 996,89 млн - на 11,5%.

Размер резервов увеличился благодаря международным займам и составляет $29 132,63 млн - максимум за 8 лет, сообщили в пресс-службе НБУ.

В прошлом году в это же время резервы составляли $25 302,16 млн. В общем за 2020 год резервы выросли на $3 830,47 млн - 15,1%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нацбанк Украины ввел валютные ослабление». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Берегись &quot;языкового патруля&quot;: сеть взорвалась мемами
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
7
 5 Просмотров: 12645
Какие машины с &quot;автоматом&quot; можно купить стоимостью до 39 тыс. грн
Какие машины с "автоматом" можно купить стоимостью до 39 тыс. грн
5
 1 Просмотров: 7389
Выпил за сына и поехал: водитель раздавил на тротуаре 35-летнюю женщину
Выпил за сына и поехал: водитель раздавил на тротуаре 35-летнюю женщину
6
 3 Просмотров: 5950
Легендарный боксер хочет детей от стриптизерши
Легендарный боксер хочет детей от стриптизерши
5
 Просмотров: 5823
Пропавшую 16-летнюю девушку нашли мертвой
Пропавшую 16-летнюю девушку нашли мертвой 1 Просмотров: 5751
Экономика
Назвали наиболее популярные онлайн-покупки украинцев
Назвали наиболее популярные онлайн-покупки украинцев 1 Просмотров: 315
Компания Skyrizon считает неправомерным то, что Минторг США ввел ограничения на ее сотрудничество с американскими компаниями
Компания Skyrizon считает неправомерным то, что Минторг США ввел ограничения на ее сотрудничество с американскими компаниями Просмотров: 180
"Витренко назвал Роснефть независимой компанией, но это не так" - нардеп Совсун
"Витренко назвал Роснефть независимой компанией, но это не так" - нардеп Совсун Просмотров: 360
Переводить деньги из-за границы можно безопасно и на карту любого украинского банка
Переводить деньги из-за границы можно безопасно и на карту любого украинского банка
6
 Просмотров: 99
Украинцы оставили себе на память почти 550 млн грн в недействительных монетах
Украинцы оставили себе на память почти 550 млн грн в недействительных монетах Просмотров: 1332
Больше всего комментируют
8
ОРДЛО передадут украинских пленных
5
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
3
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
3
Выпил за сына и поехал: водитель раздавил на тротуаре 35-летнюю женщину
3
Ни один президент РФ не вернет Крым Украине - бывший канцлер Германии
Голосов: 25922
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть