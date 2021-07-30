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пятница, 30 июля 2021 14:25

Нацбанк спрогнозировал, выдержит ли украинская экономика еще один локдаун

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Нацбанк оценил возможные потери экономики Украины в случае нового локдауна.

"Длительный срок пандемии и усиление карантина остается важным риском. Распространение новых мутаций коронавируса, в частности штамма Delta, грозит очередной волной заболеваемости и усилением ограничительных мер в последующие месяцы. Это замедлит восстановление украинской экономики и увеличит потребность в фискальных и монетарных стимулах", - написали в Инфляционном отчете НБУ.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Длительный срок пандемии и усиление карантина остается важным риском
Длительный срок пандемии и усиление карантина остается важным риском

Усиленный карантин не окажет сдерживающего влияния на инфляцию прежде всего из-за сохранения устойчивого потребительского спроса, отметили в НБУ.

Если локдаун продлится в течение месяца, потери в Украине оценивается в 0,6% годового ВВП.

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"В случае применения только карантина красных зон потери уменьшатся до 0,4% ВВП за каждый месяц дополнительных ограничений. Ожидается, что темпы вакцинации против коронавируса существенно ускорятся, что позволит охватить всех желающих вакцинироваться в следующем году. Ограничения не коснутся запретов для экономической деятельности, а только требований к усиленным антиэпидемическим мероприятиям на региональном уровне", - подытожили в Национальном банке.

Министерство здравоохранения планирует ввести Covid-пропуска для посещения общественных мест.

Вакцинированые получают дополнительные преимущества или упрощенный доступ к определенным услугам, сервисам или посещению публичных мероприятий. Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью Украинской правде.

Планируют ввести схему QR-кодов для вакцинированных от коронавируса, тех, кто переболел имеет отрицательный тест на коронавирус.

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Дата
30
июля

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