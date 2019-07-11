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четверг, 11 июля 2019 12:24

Нацбанк снова судится с Коломойским

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Нацбанк снова судится с Коломойским
Нацбанк обратился в суд, чтобы взыскать с бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского деньги по договорам поручительства. Фото: РБК-Украина

Хозяйственный суд Днепропетровской обл. начал рассмотрение дела о взыскании с экс-владельца Приватбанка Игоря Коломойского 4,86 млрд грн по договорам поручительства.

Речь идет о четырех договорах поручительства, которые предоставил олигарх по кредитам рефинансирования. Их Нацбанк выдал Приватбанку перед его национализацией, сообщили в НБУ.

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Ранее регулятор обращался в этот же суд, чтобы взыскать средства с Коломойского. Однако суд не открывал дело, потому что Коломойский постоянно проживал в Женеве. Тогда Нацбанк обратился в суд Женевы. Параллельно оспаривал отказ в открытии производства в украинских судах.

Подготовительное заседание в украинском суде о взыскании средств с Коломойского назначили на 11 июля 2019 года.

Приватбанк подозревает Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании $470 млрд через кипрские компании. По версии Приватбанка, бывшие владельцы банка переводили деньги в дочерний банк на Кипре, оттуда – юридическим компаниям, которые в дальнейшем эти средства инвестировали в покупку недвижимости и ряда компаний в США.

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