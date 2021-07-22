Нацбанк пытается сдержать инфляцию: учетную ставку повысили

22 июля Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 8% годовых. Объяснили, что это поможет вернуть инфляцию до 5% и удержать под контролем инфляционные ожидания.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Нацбанк оставил прогноз роста реального ВВП неизменным - на уровне около 4% в 2021-2023 годах

В июне 2021 потребительская инфляция в годовом измерении осталась на уровне предыдущего месяца - 9,5%, но была выше апрельского прогноза НБУ - 9,2%. Повлияли временные факторы - рост мировых цен на продовольствие, энергоресурсы. С другой стороны - существенно усилилось фундаментальное инфляционное давление.

"Инфляция уже в ближайшее время незначительно превысит 10 процентов. Но замедлится в конце 2021 года и вернется к пяти процентам во втором полугодии 2022-го. Этому будет способствовать поступление нового урожая и корректировка глобальных цен на энергоносители. Ужесточение монетарной политики Национального банка, в частности повышение учетной ставки и сворачивание антикризисных монетарных мер, также позволит удержать под контролем инфляционные ожидания. И постепенно скажется на ослаблении фундаментального инфляционного давления", - прогнозируют в НБУ.

Нацбанк оставил прогноз роста реального ВВП неизменным - на уровне около 4% в 2021-2023 годах. Ключевыми рисками для экономики называют усиление карантина в Украине и мире. Также длительный и существенный, чем предполагалось, инфляционный всплеск.

"Новые варианты коронавируса, в частности, Delta, быстро распространяются миром и могут нанести новый ущерб украинской экономике", - отметили в Нацбанке.

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Актуальными остаются другие риски, в частности эскалация военного конфликта с Россией и резкое ухудшение условий торговли.

В Национальном банке прогнозируют дальнейшее повышение учетной ставки до 8,5% и сохранение ее на этом уровне до второго квартала 2022 года. Учетная ставка определяет стоимость денег в стране. Влияет на условия кредитования. Чем она меньше, тем больше возможности у банков снижать проценты по кредитам. В марте 2019-го учетная ставка составляла 18% годовых. В июне 2020-го НБУ снизил ее до 6%. Это был самый низкий уровень за всю историю независимой Украины.