"Инфляция достигнет пиковых значений": НБУ повысил учетную ставку

Нацбанк повысил учетную ставку впервые за 8 месяцев. Фото: pexels.com

Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 6,5% годовых. Ключевая ставка НБУ не менялась с лета 2020 года.

Нацбанк повысил учетную ставку впервые за 8 месяцев. С июня 2020 года она держалась на отметке 6%. Это была самая низкая учетная ставка в истории Украины, говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передает УНН.

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"Правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку до 6,5 процента годовых. Это решение направлено на постепенное возвращение инфляции к цели в условиях восстановления как мировой, так и украинской экономики", - говорится в сообщении.

В НБУ решение объяснили тем, что учли "баланс рисков, существенное усиление фундаментального инфляционного давления в течение последних месяцев". В начале 2021-го инфляция ускорилась и ожидаемо вышла за пределы целевого диапазона 5% ± 1 в. п.

"Инфляция достигнет пиковых значений внутри текущего года, однако в дальнейшем начнет замедляться и вернется в целевой диапазон в первом полугодии 2022 года", - отметили в регуляторе.

Программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом не прекращена. Об этом сказал советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко.