Нацбанк просит не раскрывать банковскую тайну

НБУ предлагает профильному комитету Верховной Рады не поддерживать создание реестра. Фото: unsplash

В Верховной Раде хотят создать единый реестр счетов физлиц, юрлиц и индивидуальных банковских сейфов.

Доступ к нему планируют предоставить правоохранительным и контролирующим органам. Это нивелирует институт банковской тайны, убеждены в Национальном банке.

НБУ предлагает профильному комитету Верховной Рады не поддерживать создание реестра. Регулятор считает, что такой способ получения информации, составляющей банковскую тайну, будет означать нивелирование института такой тайны. Это может привести к ухудшению состояния защиты частной информации и снижению доверия к банковской системе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МВФ не дает транш: чем это грозит экономике и украинцам

"Во время доработки законопроекта ко второму чтению Национальный банк предложил народным избранникам исключить положение о создании такого реестра, непосредственный доступ к которому предполагается предоставить правоохранительным и контролирующим органам", - говорится в сообщении прессслужбы.

Украинцы жалуются на рекламные предложения приобрести медали, посвященные 30-летию независимости Украины. Продукцию называют изготовленной в Национальном банке, однако в его пресс-службе отрицают причастность к этому изделию.