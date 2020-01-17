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пятница, 17 января 2020 15:51

Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам

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Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Ограничение на снятие наличных предпринимателями для собственных нужд действует с 2003 года. Фото: Твоє Місто

Отмена запрета на снятие наличных со счетов ФОПов для собственных нужд - положительное решение, рассказал Gazeta.ua эксперт по вопросам экономики Института Growford Алексей Кущ.

"Национальный банк попытался запретить предпринимателям снимать средства для собственных нужд в рамках своих полномочий по финансовому мониторингу. Фактически залез на фискальную часть работы бизнеса. Предложил проводить операции через счета предпринимателей после оплаты налогов и сборов. Нацбанку нужны механизмы финансового мониторинга, которые не будут мешать предпринимательской деятельности", - объясняет экономист.

По его словам, таким образом регулятор планировал разобраться с фиктивными ФОПами, которые не платят налогов. Их в основном регистрируют на подставных лиц или потеряные документы.

"Цель Нацбанка - разделить операции по личным счетам и счетам предпринимателей. Так, у каждого ФОПа есть два счета - предпринимателя и клиента банка. Чтобы снять деньги с первого, регулятор предлагал указывать данные об оплате налогов. Это усложнило бы работу фиктивных ФОПов", - говорит Кущ.

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Правда ограничения на снятие наличных предпринимателями для собственных нужд действует с 2003 года.

"Проблема в том, что норма в законодательстве есть, а механизма ее выполнения - нет. Банк контролирует средства, пока они находятся на его счете. Предприниматели могут снять наличные со счета ФОПа якобы на нужды бизнеса, а потратить куда угодно. Банки не классифицируют операции, а предприниматели не предоставляют документов, что будет дальше с деньгами. Нацбанк хотел решить эту проблему, но выбрал неэффективный механизм и превысил свои полномочия", - подытожил Кущ.

За прошлый год в Украине закрылись более 49 тыс. предпринимателей. Главная причина - изменения в законодательстве. По словам экономиста Александра Охрименко, в этом году предприниматели продолжат закрывать свой бизнес.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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