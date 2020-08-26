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четверг, 27 августа 2020 07:10

Нацбанк порадовал курсом доллара

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Нацбанк порадовал курсом доллара
Доллар подешевел на 5 коп. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 27 августа установил курс доллара на уровне 27,38 грн. Это на 5 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 12 коп. Стоит 32,28 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,42 грн. Продают по 27,48 грн.

За евро предлагают 32,15 грн. Продают по 32,27 грн.

Российский рубль покупают по 36 коп. Продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
27
августа

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