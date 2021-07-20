Нацбанк отменил ограничения на покупку валюты для бизнеса

С 20 июля бизнес и мелкие предприниматели смогут покупать иностранную валюту без предоставления документов. Установили лимит на день в пределах €100 тыс. в эквиваленте.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Нацбанк планирует постепенно отменить требование для юридических и физических лиц-предпринимателей при покупке иностранной валюты только под обязательства

"Снятие требования на покупку валюты под обязательства является нашим приоритетом в части продления валютной либерализации. Ситуация в экономике и на финансовых рынках стабильная. Мы продолжаем смягчать ограничения. Мы решили отменять это требование постепенно. Это позволит оценить влияние каждого такого шага по либерализации на состояние рынка", - рассказал заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

Ослабление не окажет влияния на функционирование валютного рынка Украины, считают в Нацбанке. Оно расширит возможности бизнеса по управлению рисками и ликвидностью.

Нацбанк планирует постепенно отменить требование для юридических и физических лиц-предпринимателей при покупке иностранной валюты только под обязательства.

С 7 февраля 2019 Нацбанк установил требование для юрлиц и физлиц-предпринимателей на покупку валюты под обязательства или основания.

Полное снятие этого требования предусмотрено Дорожной картой отмены валютных ограничений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За перевод наличных можно попасть под банковский мониторинг - НБУ

Начиная с февраля 2019 года, НБУ отменил около 40 ограничений на валютном рынке и ослабил большинство действующих.

С 28 апреля заработали новые требования при переводе средств. Часть операций будут проверять. Идентифицировать будут плательщика, если перевод осуществили на сумму от 5 тыс. грн. Банк или финучреждение будут проверять его документы, передает Нацбанк. В то же время изменения не коснутся оплаты жилищно-коммунальных услуг, налогов, обязательных сборов и платежей. Также погашения кредита в сумме до 30 тыс. грн.