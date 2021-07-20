Нацбанк отменил ограничения на покупку валюты для бизнеса

С 20 июля бизнес и мелкие предприниматели смогут покупать иностранную валюту без предоставления документов. Установили лимит на день в пределах €100 тыс. в эквиваленте.
"Снятие требования на покупку валюты под обязательства является нашим приоритетом в части продления валютной либерализации. Ситуация в экономике и на финансовых рынках стабильная. Мы продолжаем смягчать ограничения. Мы решили отменять это требование постепенно. Это позволит оценить влияние каждого такого шага по либерализации на состояние рынка", - рассказал заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.
Ослабление не окажет влияния на функционирование валютного рынка Украины, считают в Нацбанке. Оно расширит возможности бизнеса по управлению рисками и ликвидностью.
Нацбанк планирует постепенно отменить требование для юридических и физических лиц-предпринимателей при покупке иностранной валюты только под обязательства.
С 7 февраля 2019 Нацбанк установил требование для юрлиц и физлиц-предпринимателей на покупку валюты под обязательства или основания.
Полное снятие этого требования предусмотрено Дорожной картой отмены валютных ограничений.
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Начиная с февраля 2019 года, НБУ отменил около 40 ограничений на валютном рынке и ослабил большинство действующих.
С 28 апреля заработали новые требования при переводе средств. Часть операций будут проверять.
Идентифицировать будут плательщика, если перевод осуществили на сумму от 5 тыс. грн. Банк или финучреждение будут проверять его документы, передает Нацбанк.
В то же время изменения не коснутся оплаты жилищно-коммунальных услуг, налогов, обязательных сборов и платежей. Также погашения кредита в сумме до 30 тыс. грн.
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