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вторник, 20 июля 2021 12:23

Нацбанк отменил ограничения на покупку валюты для бизнеса

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С 20 июля бизнес и мелкие предприниматели смогут покупать иностранную валюту без предоставления документов. Установили лимит на день в пределах €100 тыс. в эквиваленте.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Нацбанк планирует постепенно отменить требование для юридических и физических лиц-предпринимателей при покупке иностранной валюты только под обязательства
Нацбанк планирует постепенно отменить требование для юридических и физических лиц-предпринимателей при покупке иностранной валюты только под обязательства

"Снятие требования на покупку валюты под обязательства является нашим приоритетом в части продления валютной либерализации. Ситуация в экономике и на финансовых рынках стабильная. Мы продолжаем смягчать ограничения. Мы решили отменять это требование постепенно. Это позволит оценить влияние каждого такого шага по либерализации на состояние рынка", - рассказал заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

Ослабление не окажет влияния на функционирование валютного рынка Украины, считают в Нацбанке. Оно расширит возможности бизнеса по управлению рисками и ликвидностью.

Нацбанк планирует постепенно отменить требование для юридических и физических лиц-предпринимателей при покупке иностранной валюты только под обязательства.

С 7 февраля 2019 Нацбанк установил требование для юрлиц и физлиц-предпринимателей на покупку валюты под обязательства или основания.

Полное снятие этого требования предусмотрено Дорожной картой отмены валютных ограничений.

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Начиная с февраля 2019 года, НБУ отменил около 40 ограничений на валютном рынке и ослабил большинство действующих.

С 28 апреля заработали новые требования при переводе средств. Часть операций будут проверять.

Идентифицировать будут плательщика, если перевод осуществили на сумму от 5 тыс. грн. Банк или финучреждение будут проверять его документы, передает Нацбанк.

В то же время изменения не коснутся оплаты жилищно-коммунальных услуг, налогов, обязательных сборов и платежей. Также погашения кредита в сумме до 30 тыс. грн.

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Дата
20
июля

Представили председателя Нацбанка

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