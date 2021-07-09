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пятница, 09 июля 2021 07:10

Нацбанк обновил курс валют перед выходными

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Нацбанк обновил курс валют перед выходными
Доллар подешевел на 1 копейку. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 9 июля установил курс доллара на уровне 27,28 грн. Это на 1 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 2 коп. Стоит 32,31 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,10 грн. Продают по 27,26 грн.

За евро предлагают 32,05 грн. Продают по 32,28 грн.

Российский рубль покупают по 35 коп. Продают по 36.

Доллар стремительно начал дорожат с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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