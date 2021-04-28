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четверг, 29 апреля 2021 07:10

Нацбанк обновил курс доллара

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Нацбанк обновил курс доллара
Доллар подорожал на 2 копейки. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 29 апреля установил курс доллара на уровне 27,79 грн. Это на 2 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 3 коп. Стоит 33,53 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,71 грн. Продают по 27,77 грн.

За евро предлагают 33,35 грн. Продают по 33,44 грн.

Российский рубль покупают по 36 коп, продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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