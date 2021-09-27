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вторник, 28 сентября 2021 07:10

Нацбанк обнародовал свежий курс валют

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Нацбанк обнародовал свежий курс валют
Доллар подорожал на 1 копейку. Фото: pexels.com

Национальный банк Украины на 28 сентября установил курс доллара на уровне 26,65 грн. Это на 1 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 4 коп. Стоит 31,17 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

Польский злотый стоит 6,78 грн.

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В обменниках доллар покупают по 26,6 грн. Продают по 26,67 грн.

За евро предлагают 31,13 грн. Продают по 31,17 грн.

Российский рубль покупают по 35 коп. Продают по 36 коп.

Польский злотый покупают по 6,74 грн. Продают по 6,78 грн.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
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