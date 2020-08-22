На заводе "Антонов" собрали первый самолет без российских деталей

Собрали первый "Ан-178" без российских деталей. Фото: РБК

Государственное предприятие "Антонов" закончило стапельную сборку самолета "Ан-178".

Его заказало правительство Перу для национальной полиции. Как и запланировано, украинская железная птица полностью без российской комплектации вылетит в Южную Америку в следующем году, сообщает ТСН.

Это первый серийный "Ан-178". Он мог появиться и раньше, соглашаются на госпредприятии, но конструкторам пришлось заново перечислить сотни узлов и агрегатов под западную электронику и авионику.

"Первый серийный самолет будет складываться при отсутствии российских компонентов, это действительно правда. Нас, ГП "Антонов" обвиняли, что несколько лет у нас не выпускались серийные самолеты и они не выкатывались из этого цеха. Объективные причины. Много времени заняло импортозамещения" , - сообщил президент ГП "Антонов" Александр Лось.

Уже готов фюзеляж, пристыкованы крылья и хвост. Теперь осталось еще протянуть несколько сотен километров проводов и будет электричество. Это фактически первая серийная машина, которую мастера собирают без бумажных чертежей.

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Государственное предприятие "Антонов" (бывший Авиационный научно-технический комплекс имени Олега Константиновича Антонова или АНТК имени О. К. Антонова) - украинский авиастроительный концерн, объединяющий конструкторское бюро, комплекс лабораторий, экспериментальный завод и испытательный комплекс для разработки и сертификации самолетов. С 4 апреля 2015 входит в состав государственного концерна "Укроборонпром".