На валютном рынке без изменений: доллар закрепился на новой отметке

Нацбанк не изменил курсы доллара и евро. Фото: zik.ua

Национальный банк Украины на 13 января установил курс доллара на уровне 23,97 грн. На такой отметке курс американской валюты держится в течение трех дней.

Сообщает сайт НБУ.

Не изменился также и курс евро. Стоит 26,59 грн.

Курс российского рубля - 39 коп.

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В обменниках доллар покупают по 23,75 грн. Продают по 24,14 грн.

За евро предлагают 26,22 грн. Продают по 26,76 грн.

Российский рубль скупают по 38 коп. Продают по 39 коп.

По оптимистическим прогнозам, 2020-го курс валют составит 24 грн. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн.