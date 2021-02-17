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среда, 17 февраля 2021 12:45

На тепловых электростанциях 4 энергоблока остановились из-за отсутствия угля

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На тепловых электростанциях 4 энергоблока остановились из-за отсутствия угля
16 февраля на склады ТЭС и ТЭЦ поступило 58,6 тыс. т. угля всех марок. Фото: LexInform

Проблема нехватки угля на украинских тепловых электростанциях еще больше обострилась за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства энергетики, опубликованные в среду, 17 февраля.

Так, за 16 февраля на склады ТЭС и ТЭЦ поступило 58,6 тыс. т. угля всех марок и за эти же сутки было израсходовано 77,8 тыс. т. Т.е. запасы уменьшились еще на 20 тыс. т.

Согласно утвержденному правительством нормативу на утро 17 февраля на складах ТЭС и ТЭЦ должно быть 1,038 млн т. угля, а было только 414,4 тыс. т.

По данным оператора объединенной энергосистемы НЭК "Укрэнерго", опубликованным 17 февраля, 4 энергоблока уже пришлось отключить от энергосистемы из-за отсутствия угля, необходимого для их работы.

Это 2 энергоблока Змиевской ТЭС, входящей в госкомпанию ПАО "Центрэнерго" и 2 энергоблока Запорожской ТЭС, входящей в ДТЭК Рината Ахметова.

Кроме того, еще 13 энергоблоков ТЭС ранее уже были остановлены на аварийный ремонт. Итого 17 энергоблоков ТЭС не могут вырабатывать электроэнергию в разгар отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что запасов угля на украинских ТЭС хватит еще на несколько дней работы. В этой ситуации только импорт электроэнергии из Беларуси и России позволяет избежать веерных отключений электроэнергии, по словам и.о. министра энергетики Юрия Витренко.

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