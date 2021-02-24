На связанный с Медведчуком нефтепровод наложили арест

служащие ООО "ПрикарпатЗападТранс" с помощью поддельных документов незаконно завладели государственным имуществом. Фото: unsplash

На часть магистрального нефтепровода "Самара - Западное направление" наложили арест.

Соответствующее решение принял Высший антикоррупционный суд.

Ранее следователи обнаружили, что служащие ООО "ПрикарпатЗападТранс" с помощью поддельных документов незаконно завладели государственным имуществом стоимостью более 200 млн грн.

Арест на часть нефтепровода наложили на основании доказательств, собранных СБУ, НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратурой и Офисом Генерального прокурора.

"Здания, сооружения, другие объекты, находящиеся в Украине и которые обеспечивают деятельность нефтепродуктопровода, передадут от коммерческой структуры к Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Яхта Медведчука за $200 млн не попала под санкции - Бигус

СБУ и НАБУ занимаются передачей нефтепровода под контроль акционерного общества "Укртранснафта", чтобы сохранить этот объект в государственной собственности.

ПрикарпатЗападтранс эксплуатирует участок нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" протяженностью около 1,1 тыс. км. Он используется для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси как для внутренних потребностей Украины, так и для транзита в Европу, в частности Венгрию. Проектная мощность магистрали - 3,5 млн т в год.