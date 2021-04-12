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понедельник, 12 апреля 2021 10:08

На сколько выросла стоимость пасхальной корзины

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Православные христиане будут праздновать Пасху 2 мая. В этом году цена стандартной пасхальной корзины по сравнению с прошлым годом выросла на 15,5%.

В 2020 году она стоила в среднем 841 грн, а в 2021-м обойдется украинцам в 971 грн, пишет "Слово и дело". Пасха по сравнению с прошлым годом подешевела со 140 до 130 грн, то есть на 7,1%. А вот цена на яйца выросла на 95%.

На 78,7% выросла цена твердого сыра. В прошлом году 0,5 кг стоили 75 грн, а в этом - 134 грн. Подорожало мясо: стоимость домашней колбасы выросла до 130 грн за 0,5 кг, то есть на 10,2%, буженины - на 27,3%, а курицы – до 60 грн за 1 кг, а это на 9,1%. Сало, если сравнить с 2020 годом, подорожало на 37,5%.

Автор: slovoidilo.ua
 

При этом цена на свежие огурцы осталась прежней - 35 грн за 0,5 кг. Цена на помидоры упала на 38,3%, то есть до 37 грн за 0,5 кг. Подешевели и яблоки. Алкоголь за год также вырос в цене, но бутылка украинского кагора стоит всего на 1 грн больше, чем в 2020-м - 67 грн.

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За последнее время в Украине больше всего выросли цены на 3 категории продуктов - сахар, яйца и подсолнечное масло.

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