На сколько подорожают крупы и хлеб в следующем году

В декабре 2019-го-первой половине 2020 года хлеб подорожает на 6-7%. Фото: Depositphotos

В этом году Украина собрала рекордный урожай зерновых - 74,5 млн т. Однако надеяться, что хлеб подешевеет, не стоит.

"В 2014 году, после подписания Ассоциации с ЕС и отмены государственного регулирования цен, продукты начали дорожать. Наши производители получили возможность продавать товар за границу независимо от насыщения им внутреннего рынка и по рыночным ценам. Поэтому цены на муку, хлеб, крупы в Украине постепенно выросли", - пояснил директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, пишет "Сегодня".

По его словам, цены зависят от спроса и предложения. Например, в 2016-м гречка подорожала почти до 40 грн/кг, затем упала в цене более чем вдвое из-за избытка. Сейчас цены снова пошли вверх.

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"В декабре 2019-го и в первой половине следующего года крупы и бакалея подорожают на уровень инфляции - 5-6% в год. Хлеб - выше инфляции на 1%. Рост стоимости хлеба и муки был бы больше, если бы не укрепление гривны", - объясняет Дорошенко.

Добавляет, что гречка подорожает до 30 грн/кг. Сегодня продают по 23-25 ​​грн/кг. С 30-35 грн/кг до 20-22 грн/кг должно подешеветь пшено. Крупы собрали достаточно.

В ноябре социальная продуктовая корзина подешевела на 0,1%. Больше всего упали в цене яблоки, сахар и куриное филе. Стали доступны на 2,9-1,8%. Больше всего выросли в цене яйца, молоко и батон - от 2,2% до 1,4%.