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понедельник, 31 августа 2020 15:38

На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину

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На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Преимущественно покупатели вкладывают деньги в почти достроеные комплексы. Фото: pixabay.com

Уровень доверия украинцев к рынку первичной недвижимости упал, рассказал Gazeta.ua Руслан Земляной, руководитель профессионального клуба застройщиков.

"За последние 2-3 года произошли вредные для рынка события - падения корпорации Укрстрой, банка "Аркада". Это сформировало большое количество недостроев. Люди не хотят больше рисковать, поскольку даже авторитетные компании с большим количеством завершенных проектов ничего не гарантируют", - объясняет Земляной.

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Добавляет, преимущественно покупатели вкладывают деньги в почти достроеные комплексы.

"Украинцы не верят информации от пресс-служб застройщиков. Ищут открытые чаты и форумы, где можно пообщаться с потенциальными будущими соседями. Уменьшилось количество людей, которые хотят покупать квартиры в рассрочку. Нет спроса на ипотечные кредиты. В то же время ставки по ним упали по сравнению с показателями прошлого года. Люди ждут окончания кризисных явлений и карантина. Решают ограничить второстепенные расходы, к которым большинство относит покупку недвижимости", - говорит эксперт.

В конце августа банк "Аркада" признали неплатежеспособным. Это решение не связано с задержкой ввода в эксплуатацию ЖК "Еврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах". Аудит объектов проведет Киевгорстрой. Квартиры в проблемных комплексах приобрели более 13 тыс. инвесторов. Это жилье эконом-сегмента. Квадратный метр стоил менее 20 тыс. грн.

Киевгорстрой также принял на баланс большинство проектов Укрстроя. В июне в эксплуатацию удалось ввести ЖК "Солнечная ривьера", "Новомостицький" и первые 2 секции "Пекторали".

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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