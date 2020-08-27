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четверг, 27 августа 2020 21:10

Квартиры подорожали: как изменились цены летом

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Летом подорожали квартиры в столичных новостройках. Правда недвижимость эконом-класса в среднем подешевела на 2,13%. Квадратный метр в среднем стоил 20 975 грн. Минимальная стоимость - 15 900 грн.

На 2,28% подорожали квартиры комфорт-класса. В августе за квадратный метр нужно было отдать 22 835 грн, пишет dom.ria.

Автор: finance.ua
  Недвижимость эконом-класса в среднем подешевела на 2,13%.
Недвижимость эконом-класса в среднем подешевела на 2,13%.

Бизнес-класс в среднем подорожал на 14,72%. В июне недвижимость стоила 36 383 грн за кв м. В августе цена выросла до 41 740 грн. Дешевле всего квартиры такого сегмента можно было приобрести за 20 540 грн за кв м.

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Элитная недвижимость выросла в цене в среднем на 4,47% - до 67 188 грн за кв м. Минимальная стоимость - 40 000 грн. Максимальный ценник достиг 119 946 грн за кв м.

В первом полугодии 2020 года новостройки в пригороде Киева подорожали на 7%. Квадратный метр на первичном рынке в квартире без ремонта в среднем стоит $450-630. Это 12,2-17,1 тыс. грн. Загородные коттеджи продают от $480 до $1,2 тыс., таунхаусы и дуплексы - от $500 до $630.

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