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вторник, 24 ноября 2020 14:46

На погашение госдолга идет каждая 8-я гривна из бюджета

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На погашение госдолга идет каждая 8-я гривна из бюджета
Затраты на выполнение долговых обязательств составили 36% расходов государственного бюджета. Фото: pixabay.com

За первые 9 месяцев 2020 года Украина потратила на погашение долгов каждую 8 гривну из бюджета - 433 млрд грн. Общий государственный долг за этот период вырос на 17% - 347 млрд грн - и теперь составляет 2,3 трлн грн.

Причиной стала девальвация гривны относительно иностранных валют, в которых номинирован госдолг, передает пресс-служба Счетной палаты.

Затраты на выполнение долговых обязательств составили 36% проведенных в январе-сентябре расходов государственного бюджета. По оценке Счетной палаты, ожидаемый объем расходов на погашение госдолга в текущем году, на 32 млрд грн превысит годовой план.

За первые 9 месяцев выполнение госбюджета происходило в условиях: большего, чем было учтено, уменьшения реального ВВП -5,5%; значительно большего, чем прогнозировалось, сокращения импорта; более прочного от прогнозируемого среднего обменного курса гривны; меньшего от прогнозируемого роста цен.

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Низкое качество макроэкономического прогноза привело к недопоступлению 76 млрд грн доходов в госбюджет и одновременно уменьшению расходов на погашение и обслуживание долга и некоторых расходов на 30 млрд грн.

Доходы за этот период составили 75,6% плана на год, что, по оценке Счетной палаты, является высоким показателем.

В то же время, перспективы выполнения плана расходов на год не столь оптимистичны. Так, в январе-сентябре расходы общего фонда меньше плана на 93 млрд грн, или 11%.

Самой большой проблемой стало невыполнение плана поступлений общего фонда государственного бюджета. По сравнению с первым полугодием, оно возросло в 3 раза и составило 122 млрд грн, или 10%. Это стало основной причиной роста задолженности общего фонда.

Если Украина в сентябре 2021 не сможет погасить $3 млрд долгов, то в стране начнутся серьезные экономические и политические изменения в отрицательном направлении.

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