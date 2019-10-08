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вторник, 08 октября 2019 21:10

На какую пенсию надеются украинцы: исследование

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На какую пенсию надеются украинцы: исследование
Пенсии, которую получают, хватает только 8% опрошенных украинцев. Фото: Уніан

Украинцы в среднем хотят получать 11 тыс. грн пенсии.

Так, мужчины претендуют на среднюю пенсию 11,9 тыс. грн. Женщины - на 10,4 тыс. грн, свидетельствуют результаты исследования Research&Branding Group.

В восточных областях украинцы хотят иметь 13,6 тыс. грн пенсии. Южных - 9,5 тыс. грн, западных и центральных - 10,5 и 10,6 тыс. грн соответственно.

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В общем только 8% опрошенных украинцев утверждают, что им хватает той пенсии, которую получают сейчас. Меньше всего довольны выплатами жители южных регионов. Больше всего - восточных. Последние сейчас получают значительно больше, чем жители других регионов Украины.

38% украинцев готовы продолжать работать после выхода на пенсию. Еще 11% надеются на материальную поддержку от детей, 8% готовы к накопительной пенсии. Жить за счет поступлений от сдачи жилья в аренду планируют 5% украинцев, за счет собственного бизнеса - 3%. Еще 2% говорят, что деньги получают за счет продажи продуктов собственного производства, а 1% ждет повышение пенсии. В то же время 42% людей затруднились ответить.

В Украине собственными доходами больше всего недовольны женщины в возрасте 30-39 и 50-59 лет. Терпеливые люди пожилого возраста. Только 61% жалуется, что денег не хватает. Мужчины недовольны своим материальным положением немного меньше, чем женщины. В то же время в месяц они хотят зарабатывать не менее 20 695 грн. Женщины ждут заработную плату на уровне 18 059 грн.

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Дата
08
октября

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