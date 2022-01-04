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среда, 05 января 2022 00:24

На что украинцы спускают 1 тыс. грн за вакцинацию: рейтинг расходов

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На что украинцы спускают 1 тыс. грн за вакцинацию: рейтинг расходов
За первые две недели работы программы "єПідтримка" свыше 6,2 млн украинцев подали заявки в "Дії" на получение 1000 грн. Фото: bank.gov.ua

В Украине уже более 6,2 млн граждан подали заявки на получение 1 тыс. грн за Covid-вакцинацию по программе "єПідтримка". Более 700 млн грн уже потратили.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

"За первые две недели работы программы "Поддержка" более 6,2 миллионов украинцев подали заявки в "Действия" на получение 1000 грн", - говорится в сообщении.

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По видам расходов наиболее популярными стали:

- книжные магазины – 250 млн грн;
- кинотеатры – 210 млн грн;
- железнодорожные и авиа пассажирские перевозки – 90 млн грн;
- театры, концерты и развлекательные услуги – 87 млн ​​грн;
- спорт – 59 млн грн.

Всего с начала действия программы "єПідтримка гражданам уже выплачено почти 6 млрд грн.

1 тыс. грн может получить каждый совершеннолетний украинец, получивший полный курс вакцинации от Covid-19 и оформивший зеленый Covid-сертификат в приложении "Дія".

Алгоритм оформления заявки на получение денег - по ссылке.

15 ноября президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором пообещал 1 тыс. грн вакцинированным двумя дозами.

Программа будет действовать для тех, кто вакцинировался до и после 19 декабря.

Средства невозможно будет получить наличными. Потратить средства можно будет на билеты в кинотеатр, театр, на концерт, занятия спортом, приобретение книг или путешествия по Украине поездом или самолетом.

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