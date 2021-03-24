На чем украинцы экономят больше всего

Украинцы моложе 60 лет чаще вспоминают о том, что начали экономить на отпуске. Фото: unsplash

Украинцы чаще всего экономят на отдыхе, одежде и продуктах питания.

Об этом говорится в результатах опроса компании Research & Branding Group.

"Украинцы моложе 60 лет чаще вспоминают о том, что начали экономить на отпуске. Таких в среднем 55 процентов. Также они экономят на досуге и развлечениях - 44 процента. Лица пенсионного возраста чаще говорят об экономии на продуктах питания - 60 процентов, на лечении и медикаментах - 50 процентов, на коммунальных расходах - 37 процентов", - говорится в результатах исследования.

Согласно им, люди со средним специальным и более низким уровнем образования в ответах чаще вспоминают об экономии на одежде и обуви. Таких в среднем 55%. Эти опрошенные рассказывают, что экономят на продуктах питания - 50%, лечении и медикаментах - 37%, коммунальных расходах - 35%.

"Украинцы с высшим образованием чаще вспоминают об экономии на приобретении крупной бытовой техники - 35 процентов, недвижимости - 32 процента, предметах роскоши - 28 процентов", - объясняется в результатах опроса.

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Отмечается, что за последние два года украинцы стали чаще экономить на отдыхе и отпуске - таких 51% против 47%, на досуге и развлечениях - 41% против 36%, на предметах роскоши - 23% против 18%.

"С другой стороны, сегодня реже упоминаются такие статьи экономии, как коммунальные расходы - 28 процентов против 37, образование - 7 процентов против 12, связь - 14процентов против 17, мелкая бытовая техника - 26 процентов против 29", - добавляют исследователи.

93% украинцев считают, что тарифы на электроэнергию, газ и тепло для населения являются завышенными. Лишь 3% считают их хорошими, а 0,4% - заниженными.