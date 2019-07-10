На чем экономят украинцы

Исследование показало, что украинцы больше всего экономят на отдыхе и еде. Фото: ТСН

90% украинцев экономят на отдыхе, одежде, обуви.

На еде экономят 50% опрошенных, свидетельствуют результаты исследования Research&Branding Group.

Меньше всего украинцы экономят на образовании, связи и транспорте. Треть респондентов признались, что экономят на недвижимости, авто и бытовой технике. Те, кому денег хватает только на продукты, меньше тратят на лечение.

Молодежь в Украине преимущественно удовлетворяет уровень их дохода. Пожилые люди считают себя необеспеченными.

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"Впервые за последние 5 лет украинцы готовы экономить на отдыхе. Ранее примерно половина граждан была настроена меньше тратить на одежду, обувь и продукты. Кроме того, в этом году украинцы имеют положительные ожидания на ближайший год", - говорит аналитик компании Алексей Ляшенко, пишет НВ.

Украинцам свойственно часто прибедняться, считает социальный психолог Вадим Васютинский.

"Украинцы часто экономят ради детей или внуков. Некоторые же просто получают удовольствие от того, что имеют накопленные деньги. Женщины, в отличие от мужчин, тратят небольшие суммы из сэкономленных средств", - объясняет психолог.

Пособие по безработице по состоянию на июнь получили 245 тыс. украинцев. Наибольшие выплаты - 7,5 тыс. грн получили 17 тыс. человек. По 610 грн выплатили почти 70 тыс. безработных. Для них помощь рассчитывали без страхового стажа и размера заработной платы.