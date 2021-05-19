На борьбу с пандемией. Минздрав возьмет кредит у Всемирного банка

Минздрав возьмет кредит. Фото: Сегодня

Министерство здравоохранения и Международный банк реконструкции и развития заключили соглашение о начале в Украине проекта "Экстренное реагирование на Covid-19 и вакцинация в Украине" на сумму около 90 млн долларов.

Подписание документа состоялось при участии директора Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Арупа Банерджи, сообщила пресс-служба МОЗ

"Около 2,5 млрд гривен (90 млн долларов) будет предоставлено Украине для развертывания дополнительных возможностей в борьбе с пандемией. Средства будут направлены по трем направлениям: около 1,1 млрд грн (40 млн долл) направят на поддержку приобретения вакцины, у 850 млн грн (30 млн долл) выделят на развертывание вакцинации против Covid-19, а более 550 млн грн (20 млн долл) предусмотрели на укрепление способности проведения тестирования на Covid-19 в Украине", - говорится в сообщении.

Получение Украиной этого займа было окончательно принято 11 мая на заседании Совета директоров МБРР.

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Международный валютный фонд разделит между различными странами, пострадавших от коронавируса 650 млрд долларов. Доля Украины - 2,8 миллиарда. Эти деньги мы получим без требований.