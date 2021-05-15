МВФ предоставит кредит Украине без выполнения условий - банкир

МВФ даст деньги Украине. Фото: Экономическая правда

Международный валютный фонд разделит между различными странами, пострадавшими от коронавируса, 650 миллиардов долларов.

Доля Украины – 2,8 миллиарда. Эти деньги мы получим без требований, рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса, сообщает 24 канал.

Это хороший бонус и спасательная соломинка, но в то же время это может плохо сказаться на работе украинской власти, ведь они могут улучшить платежеспособность страны и быть приятным фактом для всех инвесторов.

Однако это может демотивировать власть от того, чтобы делать реформы. Это факт, – высказался Фурса.

Вопрос не в том, какую сумму для Украины должен выделить МВФ. Важно то, что к деньгам МВФ привязаны деньги всех партнеров. В частности, Евросоюза, Всемирного банка и инвесторов.

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Всемирный банк предоставит Украине $200 млн кредита для высших учебных заведений. Будут профинансированы проекты модернизации вузов и научно-исследовательских лабораторий, цифровая инфраструктура для организации дистанционного обучения.