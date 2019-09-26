МВФ пока не готов выделить деньги Украине: причины

Украина договаривается с МВФ о трехлетней программе расширенного финансирования. Фото: Укрінформ

Окончательных договоренностей относительно продолжения сотрудничества Украины с МВФ не достигнуто. Хотя прогресс в решении вопроса есть.

Договоренностей не удалось достичь из-за угрозы независимости Нацбанка и давления на руководство регулятора - главу НБУ Якова Смолия и его заместителя Екатерину Рожкову. Это связано с возможным созданием Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности руководства НБУ и Фонда гарантирования вкладов физлиц в 2014-2019 годах, пишет "Економічна правда".

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На решение МВФ влияет ситуация вокруг Приватбанка. Она связана с заявлением премьера Алексея Гончарука, что Киев хочет достичь компромисса с Игорем Коломойским о национализации Приватбанка. Позже он опроверг это заявление. Однако кредитор ждет официальных заявлений от президента Владимира Зеленского.

Кроме того, Фонд ожидает либерализации цены на газ с 1 мая 2020 года. Так, предыдущее правительство несмотря на договоренности продолжало регулировать цены на голубое топливо. Также кредитор хочет увидеть, как изменят проект бюджета на 2020 год во время второго голосования в Верховной Раде.

Украина договаривается с МВФ о трехлетней программе расширенного финансирования на $5-6 млрд. Сейчас в Киеве работает миссия Фонда.