МВФ пока не готов выделить деньги Украине: причины

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
Просмотров: 666
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 1197
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 657
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 6318
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9243
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2322
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 540
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3186
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3618
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1521
Фото
Все фото
5
16
13
6
4
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
В Украине появились кубические арбузы
В Украине появились кубические арбузы
Видео
Все видео
Гривна празднует день рождения
Гривна празднует день рождения
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 153
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 270
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5778
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5445
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1737
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 сентября 2019
1 Просмотров: 1377
Мусьє Степан
Донька показує фотографії, які зробила влітку в мовному таборі в Брюгге. — А хто цей хлопчина? — запитую. — Це Грегоріос ...
четверг, 26 сентября 2019 14:12

МВФ пока не готов выделить деньги Украине: причины

  Комментировать
МВФ пока не готов выделить деньги Украине: причины
Украина договаривается с МВФ о трехлетней программе расширенного финансирования. Фото: Укрінформ

Окончательных договоренностей относительно продолжения сотрудничества Украины с МВФ не достигнуто. Хотя прогресс в решении вопроса есть.

Договоренностей не удалось достичь из-за угрозы независимости Нацбанка и давления на руководство регулятора - главу НБУ Якова Смолия и его заместителя Екатерину Рожкову. Это связано с возможным созданием Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности руководства НБУ и Фонда гарантирования вкладов физлиц в 2014-2019 годах, пишет "Економічна правда".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МВФ посоветовал, как ускорить рост украинской экономики

На решение МВФ влияет ситуация вокруг Приватбанка. Она связана с заявлением премьера Алексея Гончарука, что Киев хочет достичь компромисса с Игорем Коломойским о национализации Приватбанка. Позже он опроверг это заявление. Однако кредитор ждет официальных заявлений от президента Владимира Зеленского.

Кроме того, Фонд ожидает либерализации цены на газ с 1 мая 2020 года. Так, предыдущее правительство несмотря на договоренности продолжало регулировать цены на голубое топливо. Также кредитор хочет увидеть, как изменят проект бюджета на 2020 год во время второго голосования в Верховной Раде.

Украина договаривается с МВФ о трехлетней программе расширенного финансирования на $5-6 млрд. Сейчас в Киеве работает миссия Фонда.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «МВФ пока не готов выделить деньги Украине: причины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
сентября

В Польше запретили украинскую молодежную организацию

Будущий глава государствао принял участвие в грабеже поезда

Самое читаемое
Показали редкие фото украинского села конца XIX в.
Показали редкие фото украинского села конца XIX в.
20
 Просмотров: 70817
Евреи, ЛГБТ и темнокожие - украинский журналист показал колорит Нью-Йорка
Евреи, ЛГБТ и темнокожие - украинский журналист показал колорит Нью-Йорка
16
 Просмотров: 26003
Необычные торты интригуют клиентов пекарни
Необычные торты интригуют клиентов пекарни
23
 Просмотров: 17462
Следователи, спецназ и Нацгвардия: Закарпатье всколыхнули массовые обыски
Следователи, спецназ и Нацгвардия: Закарпатье всколыхнули массовые обыски Просмотров: 12087
Какие моторные масла не прошли лабораторные исследования качества
Какие моторные масла не прошли лабораторные исследования качества
21
 Просмотров: 12015
Экономика
ДТЭК привез четвертое судно с углем из Колумбии
ДТЭК привез четвертое судно с углем из Колумбии Просмотров: 54
Очереди в отделениях банков могут исчезнуть
Очереди в отделениях банков могут исчезнуть Просмотров: 189
Экономист объяснил, почему в Украине могут исчезнуть мелкие предприниматели
Экономист объяснил, почему в Украине могут исчезнуть мелкие предприниматели
 Просмотров: 1170
Налоги будут платить по-новому - законопроект №1057 появился на страницах "Голосу України"
Налоги будут платить по-новому - законопроект №1057 появился на страницах "Голосу України" Просмотров: 522
Откуда в Украину переводят больше всего денег
Откуда в Украину переводят больше всего денег Просмотров: 360
Больше всего комментируют
4
Трамп: Зеленский согласился на обнародование разговора
4
Зеленский раскрыл детали разговора с Лавровым
3
"Сценарий будет очень плохой" - социолог предостерегла Зеленского от договорняков с Россией
3
"Потакает врагу" - в Раде призвали уволить представителя правительства
3
Президент объяснил слова о "на 100% его человеке" в ГПУ
Голосов: 21847
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua