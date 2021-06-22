Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы

Фото: Елена Луценко

В июне начала действовать специальная пошлина на импортные розы. В первый год за их ввоз придется платить 56% налога. Ставку пошлины постепенно будут снижать до 36%. Эти правила будут действовать три года. Решение принято для защиты украинских цветочных хозяйств. За последние три года поставка роз из-за рубежа выросла на 70%.

В Полтаве на цветочном ряду по ул. Котляревского продают гортензии в горшках по 450 грн, декоративные ромашки по 25 грн, хризантемы - 40-50 грн за ветку. Розы продавцы держат в павильонах под кондиционерами. Голландские стоят 60-70 грн за цветок, украинские - 15-40 грн, в зависимости от длины стебля. Альстромерии предлагают по 20-30 грн.

Несколько женщин обступили стол, на котором на солнце нежится рыжий кот.

"Это наш Федор. Прибился сюда и все его подкармливают. Инна в ветеринарку даже возит", - говорит одна из женщин. Показывает на продавщицу, которая сидит от дверью магазина цветов.

Автор: Елена Луценко Кот Федор живет на цветочном рынке в Полтаве

46-летняя Инна Кудренко приглашает внутрь. Там прохладно от кондиционера.

"Мы иностранных роз не берем, потому что смысла нету. Месяца два-три назад на них очень взлетели цены. Импортный товар весь подорожал, не только розы. Все цветы добавили по 10-15 гривен", - рассказывает Инна.

Весь пол в магазине заставлена ​​отечественными розами. На полках выставлены букеты в коробках и корзинках. Стоят от 150 до 300 грн, есть и по 500.

"Букеты в коробках берут на сватовство или как подарок от коллектива. На крупные мероприятия так удобнее, чтобы вазу не искать. В коробке они дольше стоят, потому что ножка короче и цветку легче воду тянуть. Длинная роза увядает быстрее", - рассказывает Инна. Берет с полки букет из роз в цилиндрической коробке. Цветы закупает местные - в Мачехах, Диканьке, Судиивке на Полтавщине. Их там выращивают в теплицах в течение 20-30 лет.

Автор: Елена Луценко Импортные хризантемы продают по 40-50 гривен за ветку. Если бы не пошлины, они бы стоили 30 гривен

"Больше всего покупают на глобальные праздника - последние и первые звонки, выпускные, 8 марта и Новый год. У кого денег побольше, те берут букетами. А студенты просят три розочки, еще и скидку. Сегодня было четыре покупателя и все покупали цветы на похороны. Не успеваем закупать черную ленту. Есть и романтические истории. Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом. Попросил 5 роз. Говорю - вряд ли помиритесь. Так он взял больший букет. Спрашивал - как думаете, не выгонят меня из дома? - смеется Инна. - Как женятся, то тоже ребята волнуются. Спрашивают советы, что купить. На сватовство в основном берут белые или розовые розы. Редко, когда дарят что-то другое".

У другого магазина предпринимательница 47-летняя Маргарита предлагает купить розы.

"Я продаю в основном цветы, которые выращивают в Украине. Сейчас на них начался сезон. Украинская роза стоит 15-35 гривен. Цены еще будут снижаться. Цветы покупаю в Харькове и Киеве. В Мачехах под Полтавой не беру, там маленькие розочки. Чтобы были хорошие, надо выбирать в разных местах", - отмечает Маргарита.

На полках ее магазина есть голландские розы от 40 до 80 грн. Импортные гортензии продает по 250 грн, гипсофилы по 50 грн за ветку, хризантемы - 40-50 грн.

"Гортензия уже подешевела, была 300 Ее везут в основном из Голландии, у нас такие не растут. Импортные цветы все подорожали, потому что пошлину подняли. Даже сезонно они дешевеют за рубежом, а у нас дорогие. Зимой мы вообще не принимали гортензий. Одну ветку в январе мне привезла женщина из Киева. Она обошлась в 500 гривен. Дополняла ее другими цветами, чтобы был букет для мамы на юбилей. Хризантемы везут из Польши, Голландии. Там тоже сейчас сезон цветения. Если бы не растаможка, то они были бы по 30 гривен. Преимущественно все импортные цветы везут из Голландии. Выращивают их в Кении, Эквадоре, Колумбии. Все страны сбрасывают свои прайсы и ассортимент. Затем проводятся мировые аукционы. А продают так же как я: скупила везде и торгую. Только они оптом, а я в розницу. Цены на импортные цветы меняются каждую неделю. Сегодня может быть одна стоимость, а на следующий в Европе какой-то праздник и они дорожают на 30-40%. У них не такие праздники, как в Украине ".

Автор: Елена Луценко У подземных переходов массово торгуют васильками, маками и полевыми ромашками. Цены начинаются от 20 гривен за букет

Из-за карантина покупателей уменьшилось, говорит продавщица.

"Многие уехали работать за границу. Я занимаюсь цветами, потому что это мое. Если бы не любила, то лучше продавать мясо или чем-то другим заниматься. Ранее было выгоднее. Сейчас товар очень дорогой в закупке. А люди хотят купить дешевле. Заработка становится меньше. Я 20 лет занимают цветами. Начинала продавцом на фирме. Шесть лет проработала и затем открыла свой бизнес. Делаю красивые букеты, умею сочетать цветы. Имею художественные способности, без этого научиться сложно ".

54-летняя Татьяна Николаенко обрезает стебли белых хризантем на маленьком столе возле своего киоска.

"Голландских роз у меня нет, потому что они дорогие. По 70-80 гривен один цветок. Сейчас люди в основном ромашки берут. Пионы этого года были дороже, потому что шли дожди, которые их очень портят. Один цветок стоил 15 гривен. Затем подешевели до 10 гривен. Но это все равно дороже, чем в прошлом году. Ромашки стоят от 10 до 25 гривен за штуку. В прошлом году продавала по 10-12. Подорожали, ведь ветер шквальный, дождь и град. Их просто валит на землю", - объясняет она.

Автор: Елена Луценко Букеты в коробках берут на сватовство или как подарок от коллектива. Так удобнее, чтобы вазу не искать

В киоске стоят букеты в пластиковых корзинах с ручками. Стоят от 170 грн.

"Орхидея в половину дороже стала. Мы покупаем ветвями. Затем каждый цветок ставим на специальные удлинители и добавляем к букетам. Ранее один цветок в закупке был 15 гривен, а сейчас 30. Зимой как поднялась цена, такая и осталась. Роза наша местная - 30 гривен. Киевская по 35-40. Гвоздика импортная по 20. Раньше и у нас их выращивали, сейчас - только импортные. Потому что теплицу отапливать просто нереально. Везут их из Эквадора, Колумбии. Хризантемы тоже оттуда".

Татьяна Алексеевна 30 лет занимается цветами.

"Начинала торговать еще при совдепии. Тогда же не было частных предпринимателей, называли нас спекулянтами. У меня мама торговала цветами. Мы стояли с ведрами у театра Гоголя. Спродывались быстро, потому что роза стоила 50 копеек. Затем нас оттуда выгнали. Поставили здесь киоски, начали облагать налогами. Сейчас открылось много магазинов, конкуренция огромная. Ранее выручки были лучше. Хотя у людей деньги есть. Некоторые приезжают и берут большие букеты. А есть такие, что три штучки или одну веточку хризантемы покупают. Цветы сейчас - это роскошь. Все подорожало раза в три".

За прозрачную упаковку предпринимательница денег не берет.

"Но рулон такой клеенки стоит 100 гривен. Бумажная для покупателей уже за деньги. Ленты - рулон по 25 гривен в закупке. Одна сумочка для цветов стоит 20-25 гривен. Туда еще надо поставить губку оазис. Мы называем кирпичик. Цветки в эту губку вставляются. Она стоит 15 гривен, мы ее режем на 2-3 части".

Летом в киоске круглосуточно работает кондиционер.

"У меня киоск на 7 квадратов. Электроэнергия подорожала, платим по-производственному тарифу. За месяц более трех тысяч гривен накручивает. Аренда земли подорожала на 150 гривен, за месяц получается 800 гривен. Торговля окупается, но тяжеловато. Я люблю эту работу и уже никуда не пойду. Но иногда на цветы смотреть не могу, надоедают. Как дожди идут, они начинают гнить".

Подходит мужчина, спрашивает пионы.

Автор: Елена Луценко Одна сумочка для цветов стоит 20-25 гривен

"Сейчас киоск надо полностью затаривать, чтобы был хороший выбор. Потому что если не будет ассортимента, покупатели посмотрят и пойдут дальше, как этот мужчина, - объясняет Татьяна Алексеевна. - Один день могут покупать только букеты, а второй день только цветы в коробочках. Здесь не угадаешь. Бывает за день можно продать 5 коробок, а на второй день вообще никакой. Как был пик заболеваемости, утро начиналось с гвоздики, розы или хризантемы на похороны. Страшно. Сейчас успокоилось. Говорят, осенью будет еще одна волна коронавируса. Я прививки еще не делала, боюсь. Врач знакомый говорил, что надо", - замечает.

После локдауна люди стали больше покупать букетов на праздники.

"Пошли свадьбы, открылись кафе, празднуют дни рождения. На свадьбу берут букеты роз на 300-400 гривен. Два дня назад мужчина взял 7 роз дочери на свадьбу. Свадебный букет из роз будет стоить от 700-800 гривен. Люди понасматриваются картинок в интернете. Просят фрезии, каллы, пион импортный. Я не могу заказать один цветок, надо брать пачку. Представьте, какая будет цена. Букет из фрезий выйдет на 1500-2000 гривен. Не каждый потянет такой купить", - подытожила Татьяна Николаенко.

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У подземных переходов массово торгуют васильками, маками и полевыми ромашками. Цены начинаются от 20 грн за букет.

В мае большинство работодателей готовы были платить 11-15 тыс. грн. В то же время большинство кандидатов согласны были получать зарплату в пределах 8-13 тыс. грн. По вакансиям средняя зарплата в мае достигла 11,7 тыс. грн. По резюме ее размер составил 12 тыс. грн, свидетельствуют данные Прозора Робота.