"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине

Фото: Елена Луценко

Беларусь на шесть месяцев ограничила импорт украинских товаров. Нужно будет получать разовые лицензии. Ограничения ввели для кондитерских изделий, шоколада, фруктовых и овощных соков, пива, плит древесностружечных и древесноволокнистых, обоев, туалетной бумаги, отдельных видов картонной и бумажной упаковки, строительного кирпича из керамики, керамической плитки, стеклянных ампул, радиаторов и других изделий из черных металлов, сельскохозяйственных машин для обработки почвы, стиральных машин, мебели.

Gazeta.ua узнала, какие белорусские товары можно купить в Украине и есть ли на них спрос.

На оптовом рынке на ул. Шевченко в Полтаве почти с 8:00 много покупателей. В кондитерском магазине на отдельном прилавке под стеклом продают белорусский шоколад "Аленка" и "Беловежская пуща". Плитки весом 200 г стоят 57 грн, 90 г - по 20 грн.

"На белорусские конфеты есть покупатели. Им не важно, нравится и они берут. Белорусские шоколадки предлагают через магазин", - рассказал предприниматель Богдан Маркелов, 26 лет.

В магазин сыров в очереди стоят три женщины.

"Тут есть масло белорусское. Нормальное. Беларусь - это Советский Союз. В них качественные продукты", - говорит пенсионерка, фамилию не называет. Просит называть ее Лика. С пакета в ее руках видно две коробки конфет "Вечерний Киев". - Еще есть на рынке белорусский трикотаж. Я покупаю костюмы с полушерсти, они не садятся после стирки".

"Сестра любит их сгущенку. Говорит хорошая. Берет за 18 гривен, есть и дороже", - добавляет вторая женщина.

В оптовом продуктовом магазине покупателей обслуживают двое мужчин в масках.

"Масло белорусское есть, завозят регулярно. По 14,5 и 20,5. Дешевое, берут в основном для выпечки. Лучше его не фотографируйте. Еще есть сгущенка по 38 гривен. Рогачев, хорошая. Это все из остатков. Не знаю, будет ли новый завоз", - говорит один из продавцов. Имени не называет.

В магазине Грошик на ул. Вьячевлава Черновола продают шоколад Аленка и Коммунарка. В холодильнике лежит несколько белорусских сырков в шоколаде.

Автор: Елена Луценко Белорусские сырки в шоколаде

"Это все, что осталось. Сырки завозили два дня назад. Шоколадок недели две уже не было поставок. Ранее через день-два пополняли ассортимент. Есть люди, которые приходят только с белорусским шоколадом. А есть такие, что только за немецким. На каждый товар есть свой покупатель. Зефиры белорусские закончились давно и поставок пока нет", - рассказывает продавщица.

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Перед входом в крытый рынок предприниматель 57-летний Виктор Степанович раскладывает на столе ножницы.

"Постоянно спрашивают, есть ли белорусские ножницы. Большое количество людей до сих пор живет Советским Союзом и Беларусь сравнивают с ним. Цены на белорусские ножницы разные - 150-170 гривен. Качество действительно хорошее, производит Могилевский завод. На вещевом рынке есть белье и трикотаж из Беларуси, женщины хвалят", - говорит Виктор Степанович.

Под пляжным зонтиком 63-летняя Лидия Белая, торгует стельками для обуви.

"Белорусских товаров здесь нет, можете и не искать, - говорит Лидия Петровна. - В одном магазине есть платья, говорят белорусские. А там кто знает, откуда они. Я давным-давно покупала белорусский трикотаж. Знаю людей, которые торговали им, но уже давно прекратили. Если кто-то и говорит, что товар из Беларуси - врут. Последний раз белорусскую одежду покупала еще при Ющенко. Знакомые возили оттуда. Было качественное. Люди до сих пор ходят в той одежде, недавно видела женщин в разлетайке. Я покупала классический костюм и платье. Вещи были хорошие. Сейчас этим никто не занимается. Вы же видите, что правители творят?"

"Какой может быть белорусский трикотаж, если его из Беларуси не вывезти. Украинский народ - предпринимательный", - перебивает продавщица одеял. Сидит на низеньком раскладном стуле.

"Масло то, что продают на оптовом рынке - оно далеко не белорусское. По 20 гривен за пачку- что это за масло? И сгущенку я когда их купила, а потом почитала, что у нас ее делают. Везти кто знает откуда и продавать по такой цене невыгодно, - продолжает Лидия Белая.

На втором этаже торгового центра "Елена" на Центральном рынке в магазине "Белорусский трикотаж" две женщины рассматривают цветастые платья. Большинство товара больших размеров.

"Ходили по рынку, зашли и сюда. Что понравится, то и возьму. Мне все равно - белорусское или украинское. Лишь бы подошло", - говорит одна из них и направляется к примерочной.

Продавец держит рядом два платья.

Неподалеку от рынка в магазине "Велостарт" на ул. Героев-чернобыльцев остались два белорусских велосипеда Aist с женской рамой.

Автор: Елена Луценко Консультант Дмитрий Корниенко показывает белорусские велосипеды с женской рамой

"Белорусские велосипеды дешевые. Хотя качество ниже, чем на харьковском заводе. Еще ни разу не было проблем с ними. Завод находится в Минске. В Украине велосипед стоит 4100-4600 гривен. Ежегодно приходят люди, которые ищут белорусские велосипеды. Покупают с удовольствием и говорят: вот батька молодец. Я их оцениваю на четыре балла. Наши харьковские велосипеды нельзя назвать украинскими, так как все запчасти закупают за рубежом. Если Китай войдет в состав Украины, тогда можно будет сказать, что это украинские велосипеды, - шутит консультант Дмитрий Корниенко, 34 года. - Только две позиции ходовые - женские. Все остальные будут дороже стоить чем харьковские. Никто не хочет в Минск ехать. Граница одна, вторая. Один белорусский велик продал недавно за 3900, хотя стоил 4600. У мужчины больше не было денег. Еще целый год стоял трехколесный - 10 500 гривен стоил. Неходовая модель. Один мужчина купил под электродвигатель".

В интернет магазинах предлагают белорусское постельное белье от 560 грн, детскую обувь от 1290 грн, женские сумки по 540-2200 грн. В магазинах бытовой техники в продаже холодильники, электромясорубки. Многие предлагают электроинструменты: шуруповерты - от 380 грн, болгарки - от 600, перфораторы - от 1100, лобзики - от 736 грн. Мини-трактор, сделанный в Беларуси, стоит от 85 тыс. грн.

Продается большое количество белорусской косметики: гели для душа стоят 63-95 грн, зубная паста - 25-59, кремы для рук - 39-87, шампуни - 60-200 грн, помады - 50-130, тушь для ресниц — 74-120.

Также представлены товары для защиты растений. Например, средства от колорадского жука предлагают по 9-87 грн.

Министерство иностранных дел будет помогать украинским компаниям, которые пострадают от белорусских санкций, найти альтернативные рынки продажи их товаров. Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что власти просчитывали, что Беларусь захочет сделать что-то в ответ на прекращение авиасообщения. Министр заверил, что Украина была готова к этому сценарию. Кулеба обратил внимание, что Украина не применяла никаких экономических санкций против Беларуси, и власть использовала другие инструменты давления. Украина прекратила авиасообщение с Беларусью с 26 мая. За три дня до этого белорусские власти прибегли к принудительной посадке самолета компании Ryanair из Афин в Вильнюс под предлогом возможного теракта на борту. После посадки был задержан оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич.