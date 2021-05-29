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суббота, 29 мая 2021 02:27

Белорусские санкции. Кулеба пообещал помощь украинским компаниям

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Белорусские санкции. Кулеба пообещал помощь украинским компаниям
Кулеба: Украина была готова к сценарию с белорусскими санкциями. Фото: day.kyiv.ua

Министерство иностранных дел будет помогать украинским компаниям, которые пострадают от белорусских санкций, найти альтернативные рынки продажи их товаров.

"Я хочу сказать, что любая украинская компания, которая пострадает от белорусских санкций, должна сразу обратиться в Министерство иностранных дел и мы вместе с торговым представителем Украины найдем и приложим все усилия для того, чтобы найти этой компании альтернативный рынок продажи ее товаров" , - сказал глава МИД Дмитрий Кулеба в программе "Свобода слова Савика Шустера".

Кулеба сообщил, что власть просчитывала, что Беларусь захочет сделать что-то в ответ на прекращение авиасообщения. Министр заверил, что Украина была готова к этому сценарию.

Глава МИД обратил внимание, что Украина не применяла никаких экономических санкций против Беларуси, и власть использовала другие инструменты давления.

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"Это Беларусь решила применить механизм индивидуальных санкций ... Если хоть одна компания пострадает, мы будем ее защищать", - подчеркнул Кулеба.

23 мая белорусская власть прибегла к принудительной посадки самолета компании Ryanair из Афин в Вильнюс под предлогом возможного теракта на борту. После посадки был задержан оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич.

Неформальный саммит ЕС согласился ввести новые санкции против чиновников аппарата Александра Лукашенко и ряда компаний, а также ограничить авиасообщение с Беларусью.

Украина прекратила авиасообщение с Беларусью с 26 мая.

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